Πέθανε ο Κρις Ρία

Ο Βρετανός τραγουδοποιός και κιθαρίστας Κρις Ρία έφυγε από τη ζωή προχθές 22 Δεκέμβρη, σε ηλικία 74 ετών. Γεννήθηκε στο Μίντλεσμπρο τον Μάρτη του 1951, από πατέρα Ιταλό μετανάστη δεύτερης γενιάς και μητέρα Ιρλανδή. Ηταν ένα από τα επτά παιδιά της οικογένειας Καμίλο, που ήταν πολύ γνωστή στην περιοχή γιατί ο πατέρας του είχε εργοστάσιο με παγωτά. Ο Κρις εργαζόταν στην οικογενειακή επιχείρηση ως έφηβος, αλλά όταν αγόρασε την πρώτη του κιθάρα κρυβόταν στην αποθήκη για να παίξει μουσική.

Στις αρχές της δεκαετίας του 70 έγινε μέλος των The Elastic Band και Magdalene, αλλά όταν εμφανίστηκε με τους Beautiful Losers κέρδισε την προσοχή της «Magnet Records» και το 1974 κυκλοφόρησε το πρώτο του single, με τίτλο «So Much Love». Το πρώτο του άλμπουμ, «Whatever Happened to Benny Santini?», κυκλοφόρησε το 1978 και ξεκίνησε μια μακρά πορεία, με 24 ακόμα άλμπουμ. Η μουσική του Ρία ήταν ένα κράμα μπλουζ, ποπ, σόουλ και ροκ, και ήταν ένας από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες του κόσμου. Μεγάλες επιτυχίες του ήταν τα άλμπουμ «On The Beach» (1986), «Dancing with Strangers» (1987), «Auberge» (1991) και «The Road to Hell» (1989), που μας χάρισαν τα ομότιτλα τραγούδια, καθώς και τα «Josephine» και «Driving Home for Christmas».