ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ

Απεργία στις 27 Δεκέμβρη στα θέατρα

Θέατρο το θέατρο, θίασο τον θίασο, τομεθοδικά και οργανωμένα συζητά με τους ηθοποιούς για την

Η απεργία του Σαββάτου είναι ένας ακόμα κρίκος στον αγώνα που δίνουν για υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, πρόβες πληρωμένες με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, αύξηση μισθού. Είναι δυναμική απάντηση στις δύο μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις του θεάτρου, που εμπαίζουν έναν ολόκληρο κλάδο.

Στον αγώνα που δίνουν οι ηθοποιοί δεν είναι μόνοι. Στο πλευρό τους στέκεται το κοινό, αλλά και πολλοί άνθρωποι των Γραμμάτων και των Τεχνών. Σταχυολογώντας από την ιστοσελίδα του ΣΕΗ, όπου αναρτώνται ολόκληρες οι δηλώσεις στήριξης, αντιγράφουμε:

Ο ομότιμος καθηγητής Ιόνιου Πανεπιστημίου, Γιώργος Κεντρωτής, αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Ο αγώνας των ηθοποιών δεν αφορά μόνο τους ηθοποιούς και το Σωματείο τους. Αφορά τον πολιτισμό, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και πρωτίστως το δικαίωμα στην εργασία.

Η πάλη των ηθοποιών και όλων των εργαζομένων στο θέατρο είναι απάντηση στην άθλια συμφωνία κυβέρνησης, εργοδοτών και ΓΣΕΕ για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Συντάσσομαι ολόψυχα με τους αγωνιζόμενους ηθοποιούς! Πάντα μαζί με τους αγωνιζόμενους εργάτες και όλους τους εργαζόμενους».

«Οι συνθήκες όπου δουλεύει η πλειοψηφία των ηθοποιών στη χώρα μας είναι άνισες και άδικες. Είμαι απολύτως αλληλέγγυος με τις διεκδικήσεις τους», δηλώνει ανάμεσα σε άλλα ο σκηνοθέτης Περικλής Χούρσογλου.

«Στηρίζω την απεργία των ηθοποιών στις 27/12/2025 για την υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τον κλάδο του ελεύθερου θεάτρου, και για την άρση της αντίληψης ότι "οι ηθοποιοί κάνουν θέατρο μόνο για την ψυχή τους"», σημειώνει από τη μεριά της η Κατερίνα Δεμέτη, αρχαιολόγος και διευθύντρια του Μουσείου Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθινών.

«Η απεργία στις 27 Δεκεμβρίου είναι υπόθεση όλων μας», υπογραμμίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων στο Θέαμα - Ακρόαμα, συμπληρώνοντας:

«Αυτές οι μάχες δείχνουν και σε εμάς τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε για να διεκδικήσουμε υπογραφή ΣΣΕ για όλες τις ειδικότητες στα θέατρα. Μόνο με τη συλλογική οργάνωση, συσπειρωμένοι μέσα από το ΣΕΘΕΑ, μπορούμε να διεκδικήσουμε το επόμενο διάστημα τους όρους δουλειάς και ζωής που μας αρμόζουν.

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στον αγώνα των ηθοποιών, να ΑΠΕΡΓΗΣΟΥΝ το Σάββατο, διότι ο αγώνας μας είναι κοινός, να ανοίξει τώρα ο δρόμος για υπογραφή ΣΣΕ για όλες τις ειδικότητες στα θέατρα.

Προγραμματίζουμε περιοδείες στα θέατρα μαζί με το ΣΕΗ για την οργάνωση της απεργίας.

Καταθέτουμε την πρόταση ΣΣΕ για όλες τις ειδικότητες του θεάτρου που έχουμε επεξεργαστεί και αποφασίσει στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου, στις εργοδοτικές ενώσεις, με αίτημα για συνάντηση και υπογραφή της».