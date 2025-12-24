«Με αυταρχισμό και απειλές απόλυσης προωθούνται βαθιές αλλαγές στη λειτουργία της Λυρικής»

Τον αυταρχισμό και την αυθαιρεσία της Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης της Εθνικής Λυρικής Σκηνής καταγγέλλει σε ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομένων ΕΛΣ.

Οπως αναφέρει, «χορωδός, που κατήγγειλε μαζί με το Σωματείο υβριστική συμπεριφορά του μαέστρου της χορωδίας, βρέθηκε αντιμέτωπος με επιστολή επίπληξης από τον καλλιτεχνικό διευθυντή και προειδοποιήθηκε με πειθαρχικές κυρώσεις. Με άλλα λόγια, το θύμα μετατράπηκε σε κατηγορούμενος, επειδή τόλμησε να καταγγείλει, ο δε μαέστρος και προϊστάμενός του καλύφθηκε πλήρως από τη διοίκηση».

Επίσης θυμίζει ανάλογο περιστατικό που έγινε πριν λίγο καιρό και κατέληξε σε απόλυση εργαζόμενης.

Το Σωματείο ρωτά αν «έτσι αντιλαμβάνονται τη λειτουργία ενός κρατικού πολιτιστικού οργανισμού το υπουργείο και ο καλλιτεχνικός διευθυντής» και προσθέτει ότι αυτά τα περιστατικά «επιβεβαιώνουν τις κατ' επανάληψη καταγγελίες του Σωματείου μας για το κλίμα της τρομοκράτησης που καλλιεργείται μεθοδευμένα μέσα στον μεγαλύτερο καλλιτεχνικό οργανισμό της χώρας μας. Στόχος είναι να περάσουν χωρίς διαμαρτυρίες όλοι οι αντεργατικοί σχεδιασμοί της κυβέρνησης, που αφορούν και το θέατρό μας, όπως η παγίωση των ελαστικών σχέσεων εργασίας και η κατάργηση κάθε είδους μόνιμης σχέσης, η γενίκευση των ενοικιαζόμενων εργαζομένων μέσω εταιρειών, η δουλειά με το "κομμάτι", η κατάργηση της πρόωρης συνταξιοδότησης των χορευτών και των ηθοποιών μελοδραματικού θεάτρου, η καθήλωση των μισθών, η εντατικοποίηση της εργασίας κ.ά.

Αυτοί οι σχεδιασμοί όμως δεν πλήττουν μόνο τους εργαζόμενους του θεάτρου, αλλά θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο και στο καλλιτεχνικό έργο που παράγουμε για το κοινό μας.

Απόδειξη, το τελευταίο σοβαρό περιστατικό παραγκωνισμού της χορωδίας μας από σημαντική καλλιτεχνική παραγωγή του προγραμματισμού της ΕΛΣ. Είναι πρόκληση και προσβολή του καλλιτεχνικού κύρους της χορωδίας του θεάτρου η αντικατάστασή της από ιδιωτική χορωδία, η οποία θα αμειφθεί και που, σημειωτέον, τη διευθύνει ο ίδιος ο μαέστρος της χορωδίας της ΕΛΣ.

Αραγε υπάρχουν χρήματα που περισσεύουν όταν πρόκειται για την καλλιτεχνική απαξίωση των συνόλων της ΕΛΣ αλλά δεν υπάρχουν όταν οι εργαζόμενοι ζητούν για να καλύψουν τις ανάγκες τους;».