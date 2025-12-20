ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΗΝ ΤΑΪΒΑΝ

Οργισμένη αντίδραση Κίνας που αναγγέλλει «δραστικά μέτρα»

Η μεγαλύτερη πώληση εξοπλισμών που έχουν προωθήσει ποτέ οι ΗΠΑ προς την Ταϊβάν χαρακτηρίστηκε το πακέτο αξίας 11,1 δισ. δολαρίων για το οποίο η Ταϊπέι εξέφρασε ευχαριστίες, ανακοινώνοντας ότι περιλαμβάνει συμβάσεις πώλησης συστημάτων εκτόξευσης πολλαπλών πυραύλων HIMARS, οβιδοβόλων Μ109Α7, αντιαρματικών Javelin και drones - «καμικάζι» Altius. Σχετικά ρεπορτάζ σχολίαζαν ότι το νέο πακέτο ξεπερνά κατά πολύ τα 8,4 δισ. δολάρια που έφτασαν οι πωλήσεις αμερικανικών όπλων στην Ταϊβάν στη διάρκεια συνολικά της προεδρίας Μπάιντεν.

Από τη μεριά της η Κίνα ανακοίνωσε ότι υπέβαλε «αυστηρές διαμαρτυρίες» στις ΗΠΑ, καλώντας τες να σταματήσουν αμέσως τις πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν και να τηρήσει δεσμεύσεις της για μη στήριξη των «δυνάμεων ανεξαρτησίας της Ταϊβάν». Εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Αμυνας κατηγόρησε τις «αποσχιστικές δυνάμεις της "ανεξαρτησίας της Ταϊβάν"» που «σε βάρος της ασφάλειας και της ευημερίας των συμπατριωτών τους στην Ταϊβάν, χρησιμοποιούν τα με κόπο κερδισμένα χρήματα των απλών ανθρώπων για να πλουτίσουν τους εμπόρους όπλων των ΗΠΑ, σε μια προσπάθεια να "επιδιώξουν την ανεξαρτησία βασιζόμενοι στη στρατιωτική δύναμη"», προειδοποιώντας ότι «είναι βέβαιο ότι θα υποστούν τις συνέπειες».

Πρόσθεσε δε ότι οι κινεζικές Ενοπλες Δυνάμεις «θα συνεχίσουν να ενισχύουν την εκπαίδευση και την ετοιμότητα για μάχη, θα λάβουν ισχυρά μέτρα για τη διαφύλαξη της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας και θα αποτρέψει αποφασιστικά τις απόπειρες για "ανεξαρτησία της Ταϊβάν" και εξωτερικές παρεμβάσεις».

Στο μεταξύ, την τεταμένη ατμόσφαιρα συνολικά στην περιφέρεια έφερε στο προσκήνιο και το τελευταίο «επεισόδιο» μεταξύ Κίνας και Φιλιππίνων: Σύμφωνα με τη Μανίλα η Κινεζική Ακτοφυλακή προκάλεσε ζημιές σε (περίπου 20) αλιευτικά σκάφη, όταν χρησιμοποίησαν κανόνια νερού εναντίον τους και έκοψαν τα σχοινιά αγκύρωσης. Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην περιοχή, για την οποία οι δύο χώρες διαφιλονικούν. Από τη μεριά της η κινεζική ακτοφυλακή ανέφερε ότι έλαβε «τα απαραίτητα μέτρα ελέγχου κατά των φιλιππινέζικων σκαφών συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης προειδοποιήσεων μέσω μεγαφώνου και της διεξαγωγής εξωτερικών ελιγμών για την απώθησή τους»...