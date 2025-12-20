ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Συνεχίζονται τα παζάρια Ισραήλ - Λιβάνου στο φόντο εξελίξεων με Αίγυπτο και Συρία

Τον «κρίσιμο ρόλο» του στρατού του Λιβάνου στη δημιουργία συνθηκών ασφάλειας για την επιστροφή και διαβίωση των πολιτών «και στις δύο πλευρές των συνόρων» αναγνώρισαν την Παρασκευή οι αντιπροσωπείες Λιβανέζων και Ισραηλινών αξιωματούχων κατά τη δεύτερη (από τις 3 Δεκέμβρη) άμεση συνάντηση που είχαν στη λιβανέζικη μεθοριακή πόλη Νακούρα.

Η συνάντηση αυτή γίνεται παράλληλα με τους εντεινόμενους βομβαρδισμούς του Ισραήλ σε νότιο και βορειοανατολικό Λίβανο, ενώ τα επιτελεία του ισραηλινού στρατού δεν έχουν πάψει καθόλου να δουλεύουν πάνω σε σενάρια ή να πραγματοποιούν γυμνάσια μπροστά σε μια - διόλου απίθανη - στρατιωτική κλιμάκωση με πρόσχημα τον «αφοπλισμό της Χεζμπολάχ».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πρεσβείας των ΗΠΑ στον Λίβανο, στη δεύτερη συνάντηση - όπως και στην πρώτη - εκτός από τους Λιβανέζους και Ισραηλινούς αξιωματούχους συμμετείχαν Αμερικανοί και Γάλλοι αξιωματούχοι, καθώς και εκπρόσωπος της αποστολής κυανοκράνων του ΟΗΕ (UNAFIL). Οπως αναφέρεται, όσοι συμμετείχαν συμφώνησαν ότι η ενίσχυση του στρατού του Λιβάνου «είναι κρίσιμη στην επιτυχία» του στόχου της αποκλιμάκωσης.

Ανακοίνωση που εκδόθηκε στη συνέχεια από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπ. Νετανιάχου αναφέρει ότι η νέα συνάντηση στη Νακούρα «αποτελεί συνέχιση του διαλόγου ασφαλείας με στόχο την εξασφάλιση αφοπλισμού της Χεζμπολάχ από τον λιβανέζικο στρατό». Αναφέρει επίσης ότι διερευνήθηκαν τρόποι για την προώθηση «οικονομικών σχεδίων» και το «κοινό συμφέρον» στην «άρση της απειλής που συνιστά η Χεζμπολάχ» και στη «βιώσιμη ασφάλεια των κατοίκων και στις δύο πλευρές των συνόρων».

Ανάλογη εντύπωση προκάλεσε η αντίδραση του Προέδρου του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, ο οποίος μετά τη συνάντηση που είχε στη Βηρυτό - μετά τη συνάντηση στη Νακούρα - με τον επικεφαλής της λιβανέζικης αντιπροσωπείας, Σιμόν Καράμ, τόνισε ότι για την κυβέρνησή του «προτεραιότητα παραμένει η ασφαλής επιστροφή των κατοίκων μεθοριακών περιοχών του Λιβάνου στις εστίες τους» και ότι η επίτευξη αυτού του στόχου θα μπορούσε να γίνει «πύλη συζήτησης όλων των άλλων θεμάτων» με το Ισραήλ.

Η επόμενη, τρίτη κατά σειρά συνάντηση Ισραήλ - Λιβάνου θα πραγματοποιηθεί στις 7 Γενάρη.

Αρση των αμερικανικών κυρώσεων εναντίον της Συρίας

Στο φόντο αυτών των διεργασιών, την Πέμπτη οι ΗΠΑ ήραν όλες τις κυρώσεις σε βάρος της Συρίας, επιβραβεύοντας και με αυτόν τον τρόπο την κυβέρνηση του τζιχαντιστή Προέδρου Αχμεντ Αλ Σαράα, μετά τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την ανατροπή του Μπασάρ Ασαντ στις 8 Δεκέμβρη 2024.

Η άρση των αμερικανικών σκληρών κυρώσεων - συμπεριλαμβανομένου του «Νόμου Καίσαρα», που προκάλεσε οικονομική ασφυξία στο συριακό τραπεζικό, ενεργειακό και οικονομικό σύστημα - σηματοδοτεί πρόσκληση για αμερικανικές και άλλες ξένες επενδύσεις στα αποκαΐδια του πολέμου που από το 2011 κατέστρεψε τη Συρία απ' άκρη σ' άκρη.

Ενεργειακή συμφωνία Ισραήλ - Αιγύπτου

Το ίδιο διάστημα, οι κυβερνήσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του Αιγύπτιου Προέδρου Αμπντέλ Φατάχ Σίσι επιβεβαίωσαν την επίτευξη συμφωνίας ύψους 35 δισ. δολαρίων για την εξαγωγή ισραηλινού φυσικού αερίου από το υποθαλάσσιο κοίτασμα «Λεβιάθαν», που το εκμεταλλεύεται κοινοπραξία με επικεφαλής τη «Chevron». Η συμφωνία, που χαρακτηρίστηκε από τον Νετανιάχου «η μεγαλύτερη ενεργειακή συμφωνία» που έχει κάνει ποτέ το Ισραήλ, προβλέπει πωλήσεις γύρω στα 130 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου μέχρι το 2040, δηλαδή περίπου το ένα πέμπτο των εκτιμώμενων αποθεμάτων του «Λεβιάθαν» (600 δισ. κ.μ.).

Από την πλευρά της η αιγυπτιακή κυβέρνηση τόνισε πως αντιμετωπίζει τη συμφωνία ως «αυστηρά εμπορική», ενταγμένη στη στρατηγική της να εδραιωθεί ως «περιφερειακός κόμβος» εμπορίας φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η εξέλιξη «κουμπώνει» με τα πρόσφατα σχέδια Ισραήλ - Ελλάδας - Κύπρου για τη δημιουργία «Δύναμης Ταχείας Αντίδρασης» περίπου 2.500 στρατιωτών, που ως καθήκον θα έχει μεταξύ άλλων τη διαφύλαξη των ενεργειακών συμφερόντων των τριών χωρών στην ευρύτερη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, αντιμετωπίζοντας την Τουρκία ως έναν από τους βασικούς ανταγωνιστές.