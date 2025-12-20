ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μαζί με τις ισραηλινές βόμβες σκοτώνει και το κρύο

Τις δραματικές συνέπειες του πολέμου για τους πάνω από 2 εκατομμύρια αμάχους της Λωρίδας της Γάζας αναδεικνύει καθημερινά ο Γολγοθάς της επιβίωσης μέσα στη βαρυχειμωνιά, στις πλημμυρισμένες εκτάσεις πάνω στις οποίες έχουν στηθεί σκηνές εκτοπισμένων μεταξύ «βουνών» ερειπίων, στις καθημερινές επιθέσεις από αέρος και εδάφους, στην τρομοκρατία των εφόδων, των κατεδαφίσεων, των συλλήψεων και στις ελλείψεις σχεδόν στα πάντα.

Τα βρέφη και τα παιδιά αναγκάζονται να επιβιώσουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες, και είναι αυτά που πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα. Υπολογίζεται ότι μέσα στις τελευταίες δυο βδομάδες έχουν χάσει τη ζωή τους από υποθερμία τουλάχιστον 13 παιδάκια, καθώς βρέθηκαν κοκαλιασμένα από το κρύο μέσα στις πλημμυρισμένες ή σκισμένες από τους θυελλώδεις ανέμους σκηνές.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ «Intergrated Food Security» ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η επισιτιστική ανασφάλεια στη Λωρίδα της Γάζας παραμένει στο τέταρτο υψηλότερο επίπεδο μιας κλίμακας πέντε βαθμίδων, επισημαίνοντας πως δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι (ανάμεσά τους αρκετά παιδιά) εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν «υψηλά επίπεδα οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας και οξύ υποσιτισμό».

Παράλληλα εντείνονται οι παραβιάσεις της εκεχειρίας, που παραμένει μόνο στα χαρτιά. Καθημερινές είναι οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και οι χερσαίες επιχειρήσεις που γίνονται συστηματικά, με την ανοχή των ισχυρών εταίρων του Ισραήλ σε ΗΠΑ, ΕΕ και ΝΑΤΟ.

Στοιχεία σε ρεπορτάζ του «Al Jazeera» που μεταδόθηκε την Παρασκευή ανέφεραν ότι από τις 10 Οκτώβρη μέχρι τις 12 Δεκέμβρη ο ισραηλινός στρατός προέβη σε αεροπορικές επιδρομές ή χερσαίες επιθέσεις 738 φορές, παραβιάζοντας τη συμφωνία εκεχειρίας. Στο διάστημα αυτό οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν περίπου 400 Παλαιστίνιους και τραυμάτισαν τουλάχιστον άλλους 1.075, με τον συνολικό αριθμό θυμάτων να ανέρχεται πλέον σε 70.668 νεκρούς και 171.152 τραυματίες. Στα στοιχεία αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται άλλοι 4 Παλαιστίνιοι - ανάμεσά τους μία γυναίκα - που δολοφονήθηκαν από ισραηλινά πυρά το πρωί της Παρασκευής στην πόλη Χαν Γιούνις της νότιας Λωρίδας της Γάζας.

Η συστηματική παραβίαση της εκεχειρίας επισημάνθηκε μεσοβδόμαδα από τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, σεΐχη Μοχάμεντ Μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, ο οποίος πριν συναντηθεί στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε ότι η εκεχειρία απειλείται με πλήρη κατάρρευση.

Στο φόντο αυτής της καταρρακωμένης εκεχειρίας, την οποία παραβιάζει καθημερινά ο ισραηλινός στρατός, εντείνονται οι διαβουλεύσεις των Αμερικανών με Ισραηλινούς, Αραβες και Τούρκους συμμάχους τους, προκειμένου να ξεκινήσει το προσεχές διάστημα η δεύτερη φάση του άθλιου σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα.

Με αυτόν τον σκοπό συναντήθηκαν την Παρασκευή στο Μαϊάμι ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ με τους υπουργούς Εξωτερικών του Κατάρ, της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελάτι, και της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν. Βασικό μέλημά τους ήταν η προώθηση του επόμενου σταδίου της εκεχειρίας, στην οποία το Ισραήλ αντιτίθεται σθεναρά και την καθυστερεί με κάθε τρόπο. Στις αρχές της βδομάδας ο Ισραηλινός επιτελάρχης Εγιάλ Ζαμίρ δεν δίστασε να δηλώσει ότι η «κίτρινη γραμμή» - πίσω από την οποία υποτίθεται πως έχουν «αποχωρήσει» τα ισραηλινά στρατεύματα, έχοντας υπό τον πλήρη έλεγχό τους το 53% της επιφάνειας της Λωρίδας της Γάζας - αποτελεί «το νέο σύνορο» του Ισραήλ με τη Γάζα.

Παράλληλα με αυτές τις κινήσεις, η κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπ. Νετανιάχου αναζητεί εξωδικαστικές φόρμουλες για να εξασφαλίσει την πραγματοποίηση της θανατικής εκτέλεσης τουλάχιστον 100 μαχητών ή στελεχών της Χαμάς, με τη δικαιολογία ότι «ευθύνονται» ή «συμμετείχαν» στις επιθέσεις της οργάνωσής τους στο Ισραήλ στις 7 Οκτώβρη 2023.

Εξυπακούεται ότι το ζοφερό κλίμα και οι τρομοκρατικές επιθέσεις των ισραηλινών κατοχικών αρχών δεν περιορίζονται στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά μεταφέρονται και στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη. Στο στόχαστρο του ισραηλινού στρατού και των Εβραίων εποίκων τίθενται καθημερινά απροστάτευτοι Παλαιστίνιοι σε πόλεις και χωριά, οι περιουσίες και τα εδάφη τους, με το κράτος - δολοφόνο να σχεδιάζει αυτήν τη βδομάδα να προχωρήσει στην κατασκευή άλλων 9.000 κατοικιών για εποίκους σε εδάφη της Ανατολικής Ιερουσαλήμ.

Μία από τις τελευταίες επιθέσεις καταγράφηκε την Παρασκευή, πριν το χάραμα, όταν μέλη υπερορθόδοξης σέκτας Εβραίων, με αρχηγό τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα ραβίνο Ελιέζερ Μπέρλαντ, εισήλθαν παράνομα στην πόλη Ναμπλούς και έπεσαν σκόπιμα με το αυτοκίνητό τους πάνω σε έναν Παλαιστίνιο, τον οποίο και τραυμάτισαν. Στη συνέχεια εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο και συνέχισαν με τα πόδια, προτού συλληφθούν ορισμένοι «για τα μάτια του κόσμου» από τις κατοχικές αρχές.

