Πρωτοβουλίες αλληλεγγύης από Σωματεία μπροστά στις γιορτές

Σειρά πρωτοβουλιών αλληλεγγύης ενόψει των γιορτών παίρνουν μια σειρά σωματεία σε όλη τη χώρα, στηρίζοντας τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους.

Στο πλαίσιο αυτό, το Εργατικό Κέντρο Πάτρας μέχρι και την Τρίτη 23 Δεκέμβρη (καθημερινά στον 1ο όροφο 8.30 π.μ. - 2 μ.μ.) συγκεντρώνει τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, που θα διανεμηθούν σε οικογένειες εργαζομένων και ανέργων της πόλης.

Επίσης, το Σάββατο 20 Δεκέμβρη (10 π.μ. - 1 μ.μ.), στα γραφεία του θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία, από κοινού με τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων Αχαΐας.

Την ίδια μέρα, μαζί με τον δήμο Πατρέων και τον Σύλλογο Δημοκρατικών Γυναικών και με ώρα έναρξης στις 5 μ.μ. και δωρεάν είσοδο, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Παιδική Γιορτή, στον πολυχώρο εκδηλώσεων της «Ιχθυόσκαλας».

Ταυτόχρονα, το Εργατικό Κέντρο Πάτρας στηρίζει τις θεατρικές παραστάσεις του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας «Η Πεντάμορφη και το Τέρας ή πώς η Αννα φόρεσε τα τρία φουστάνια και μπήκε στα μυστικά δωμάτια» και το «Ταξίδι Μεγάλης Μέρας Μέσα στη Νύχτα» που θα δοθούν στο Θέατρο Μπάρρυ (Σανταρόζα 7), στις 4 και 9 Ιανουαρίου, εξασφαλίζοντας δωρεάν είσοδο, κατόπιν κρατήσεων στα τηλέφωνα 2610.226.300, 2610.222.700 (Δευτέρα - Παρασκευή, 9 π.μ. - 2 μ.μ.) και στο email: ergatoipal.kentropatras@gmail.

Σε Στερεά και Εύβοια

Με γιορτές για παιδιά εργαζομένων και ανέργων συνεχίζονται οι δράσεις αλληλεγγύης των Εργατικών Κέντρων της Στερεάς και Εύβοιας, μπροστά στις γιορτινές μέρες που έρχονται.

Συγκεκριμένα:

- Το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας αύριο Σάββατο, στις 5.30 μ.μ., στα γραφεία του, στη Χαλκίδα (Μ. Φριζή 10).

- Το Εργατικό Κέντρο Λιβαδειάς το αύριο Σάββατο 20 Δεκέμβρη, στις 6.30 μ.μ., στο καφέ «Στροφόμετρο», στη Λιβαδειά (Σοφοκλέους 20).

Στα Γιάννενα

Το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων και σωματεία της πόλης καλούν στη μεγάλη παιδική γιορτή αύριο Σάββατο, στις 6 μ.μ., στον χώρο του Εργατικού Κέντρου, με θεατρική παράσταση «Ο Αγιος Βασίλης είναι των παιδιών και όχι των κερδών».