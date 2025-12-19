ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΑ Ro-Ro

Βγαίνουν νικητές από την πολυήμερη απεργία τους

Με ψηλά το κεφάλι και έχοντας καταφέρει ικανοποίηση αρκετών από τα αιτήματά τους επιστρέφουν στη δουλειά οι ναυτεργάτες στα Φορτηγά Οχηματαγωγά (Ro-Ro) μετά την πολυήμερη απεργιακή μάχη που έδωσαν.

Υπενθυμίζεται ότι με απεργιακές αποφάσεις των ναυτεργατικών σωματείων ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», τα παραπάνω βαπόρια έδεσαν κάβους από τα χαράματα της περασμένης Δευτέρας με επαναλαμβανόμενες 48ωρες απεργίες. Και, με την καθολική τους συμμετοχή, με τις μαζικές απεργιακές συγκεντρώσεις στη Δραπετσώνα διατράνωσαν την απαίτηση να πάψει η μεταφορά πολεμικού υλικού με τα φορτηγά - οχηματαγωγά, αλλά και ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, εφαρμογή της ΣΣΕ, συνθέσεις πληρωμάτων σύμφωνα με τις ανάγκες για την ασφάλεια τη θάλασσα.

«Νίκη της απεργίας μας»

Εχοντας μάλιστα αμέριστη την αλληλεγγύη πολλών σωματείων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τη στήριξη του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, οι απεργοί «έσπασαν» την τρομοκρατία, τις απειλές των εφοπλιστών, τις προσπάθειες απεργοσπασίας, με την ΠΕΜΕΝ και τον «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» να σημειώνουν:

«Οι ναυτεργάτες, με πείσμα και θάρρος, τσάκισαν κάθε προσπάθεια τρομοκράτησης του αγώνα μας, πέταξαν στα σκουπίδια προκλητικές απειλές και υπογραφές απεργοσπασίας που επιστράτευσαν πλοιοκτήτες με τα τσιράκια τους, στην προσπάθειά τους να ανακόψουν το αγωνιστικό φρόνημα των ναυτεργατών, έκλεισαν κάθε πόρτα που άνοιξε ο τυχοδιωκτισμός του συντεχνιασμού, ώστε να μην συμμετέχουν ενωμένοι στη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων μας.

Η απάντηση δόθηκε στους καταπέλτες, με την ενεργό συμμετοχή των πληρωμάτων των RO-RO και την περιφρούρηση των απεργιακών κινητοποιήσεων. Με τις απεργιακές συγκεντρώσεις των πληρωμάτων, την αλληλεγγύη πολλών σωματείων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, την καθοριστική συμβολή και στήριξη του Εργατικού Κέντρου Πειραιά τα καταφέραμε. Με μπροστάρηδες τα σωματεία ΠΕΜΕΝ και "ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ", κάμψαμε την αδιαλλαξία της εργοδοσίας και φτάσαμε στη νικηφόρα έκβαση της απεργίας».

Η ικανοποίηση του μεγαλύτερου μέρος των αιτημάτων από τους εφοπλιστές των RO-RO, που πάλεψαν με κάθε τρόπο να σπάσουν και να λήξουν την απεργία των ναυτεργατών από την πρώτη μέρα, επιβεβαιώνει ότι τίποτα δεν χαρίζεται και πως «ό,τι κερδίζουμε το κερδίζουμε με τον αγώνα μας, την αλληλεγγύη και την οργανωμένη πάλη, ενάντια στα συμφέροντα του κεφαλαίου, των εφοπλιστών και όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων που τους στηρίζουν», αναφέρουν τα Σωματεία, ενώ αναλύοντας συγκεκριμένα την επιτυχία του αγώνα προσθέτουν:

«Η σύνθεση του πληρώματος με βάση τις πραγματικές ανάγκες, για την ασφαλή λειτουργία των πλοίων και τη ζωή όλων των ναυτεργατών που είναι ναυτολογημένοι σ' αυτά, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι μεγάλη νίκη ότι κερδίσαμε αύξηση της σύνθεσης στα μηχανοστάσια των RO-RO για να μην εφαρμόζεται η σύνθεση των πλοίων UMS η οποία εγκυμονεί κινδύνους. Κερδίσαμε πρόσθετα μέτρα υγείας και ασφάλειας για αξιοπρεπή ενδιαίτηση, επέκταση σε όλο το πλήρωμα του μηχανοστασίου, του επιδόματος υδραυλικών εργασιών 7% και έξτρα υπερωρίες για πληρώματα μηχανής».

Πείρα και παρακαταθήκη από τη σημαντική μάχη

«Με παρακαταθήκη τα ελπιδοφόρα μηνύματα από την έκβαση των απεργιακών μας κινητοποιήσεων για το ναυτεργατικό και συνολικά το εργατικό κίνημα, ανασυντάσσουμε τις δυνάμεις μας και προετοιμαζόμαστε για νέες νικηφόρες μάχες, για την ικανοποίηση του συνόλου των αιτημάτων μας, ενάντια σ' αυτή τη διαχρονική αντεργατική -αντιλαϊκή πολιτική που έχουν συνδιαμορφώσει όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις κι απογειώνει η σημερινή της ΝΔ, στρώνει τον δρόμο ώστε το εφοπλιστικό κεφάλαιο να σπάει κάθε ρεκόρ κέρδους, από την εκμετάλλευση των ναυτεργατών, σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, με τους εφοπλιστές να απολαμβάνουν προκλητικές φοροαπαλλαγές, ενώ οι ναυτεργάτες να στενάζουν από τη φοροληστεία», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ενώ, για την πείρα που αντλούν από τέτοιους αγώνες, τονίζουν ότι «μας φέρνει μπροστά στην ανάγκη να ενισχυθεί η οργάνωση μέσα από όλα τα ναυτεργατικά σωματεία, ώστε να δυναμώσει, με συλλογικές διαδικασίες, ο αγώνας ενάντια στην αντιλαϊκή καταιγίδα, που κλιμακώνεται και με την ψήφιση του πολεμικού κρατικού προϋπολογισμού.

Η μαζικοποίηση των σωματείων μας, η ενεργός συμμετοχή στις συλλογικές διαδικασίες στο φως της μέρας και όχι πίσω από κλειστές πόρτες για τους εργαζόμενους, η ενίσχυση της κατεύθυνσης σύγκρουσης με την πολιτική του κέρδους και η αλλαγή του συσχετισμού δύναμης στην ΠΝΟ (που η προδοτική ηγεσία της δεν ψέλλισε ούτε κουβέντα στήριξης στους απεργούς ναυτεργάτες), είναι προϋπόθεση για να απαλλαγούμε από τη γραμμή της ταξικής συνεργασίας και του τυχοδιωκτισμού - συντεχνιασμού, για να δυναμώσει το ναυτεργατικό, το εργατικό συνολικά κίνημα και να περάσουμε στην αντεπίθεση».

Οι ΠΕΜΕΝ - «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» δηλώνουν και την αλληλεγγύη τους στα πληρώματα των Ρυμουλκών - Ναυαγοσωστικών που διεκδικούν αυξήσεις, όπως και σε μία σειρά από κλάδους που βρίσκονται σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, καθώς και στον πολυήμερο αγώνα των αγροτών που με τα μπλόκα τους αντιπαλεύουν την Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ και τη σαπίλα των λαμόγιων του εχθρικού για τον λαό κράτους που τους ξεκληρίζει. «Ο αγώνας ενάντια στη φτώχεια, την ακρίβεια και την εμπορευματοποίηση των πάντων είναι ένας, ενιαίος και μας αφορά όλους», τονίζουν στην ανακοίνωση.