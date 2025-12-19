ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Καταγγέλλουν υποστελέχωση, εξουθένωση, πετσοκομμένους μισθούς και δικαιώματα

Τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (ΥΚΟΙΣΟ) παρουσίασαν χθες σε συνέντευξη Τύπου εκπρόσωποι του Συλλόγου Εργαζομένων στο ΥΚΟΙΣΟ και του Συλλόγου Εργαζομένων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας (ΓΓΙ), τομέα που επίσης υπάγεται στο υπουργείο αυτό. Ας σημειωθεί ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου μέχρι τώρα αρνείται να συναντηθεί με τον Σύλλογο, ενώ οι όποιες απαντήσεις έχουν δοθεί από εκπροσώπους της περιορίζονται σε ...αισθήματα συμπάθειας και κατανόησης!

Στη συνέντευξη μίλησαν ο Γιώργος Σπανουδάκης, πρόεδρος, η Ελένη Μαυρούλη, αντιπρόεδρος, και η Μυρσίνη Καλαφατέλη, αναπληρώτρια γενική γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων στο υπουργείο, καθώς επίσης η Στέλλα Παλαιολόγου, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων της ΓΓΙ.

Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Εργαζομένων του υπουργείου ανέδειξαν ότι το σχετικά νεοσύστατο αυτό υπουργείο - που υποτίθεται ότι συγκροτήθηκε από την κυβέρνηση για να ασχολείται με τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, την ισότητα των φύλων, τη δημογραφική και στεγαστική πολιτική - παραμένει τραγικά υποστελεχωμένο, ένα πρόβλημα που «αγγίζει τον δημόσιο τομέα στο σύνολό του, και δεν αποτελούμε εξαίρεση». Ενδεικτικό της υποστελέχωσης είναι ότι από τα 49 τμήματα στο υπουργείο 8 δεν έχουν προϊστάμενο, από αυτά 4 δεν έχουν ούτε υπάλληλο και άλλα 3 έχουν μόνο έναν υπάλληλο. Επίσης, 13 τμήματα έχουν μόνο προϊστάμενο, ενώ υπάρχουν και 12 υπάλληλοι που εκτελούν διπλά καθήκοντα.

Η τραγική έλλειψη προσωπικού οδηγεί στην εντατικοποίηση της δουλειάς. Στους λιγοστούς θέτουν «ασφυκτικές προθεσμίες» της τελευταίας στιγμής. Αν λείψει κάποιος με άδεια ή αρρωστήσει «επηρεάζεται η λειτουργία όλου του συστήματος», ενώ επιβαρύνονται με επιπλέον όγκο εργασίας, καθώς τοποθετούνται σε επιτροπές. Το αποτέλεσμα είναι η εξουθένωση των υπαλλήλων, που αναμένεται να επιδεινωθεί λόγω συνταξιοδοτήσεων και επηρεάζει άμεσα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν στις κοινωνικές ομάδες οι οποίες τις έχουν ανάγκη.

Επίσης, όπως σε όλα τα υπουργεία, Περιφέρειες και δήμους, υπάρχει σημαντική αύξηση αναθέσεων σε ιδιωτικές εταιρείες, γεγονός που συρρικνώνει κρίσιμες λειτουργίες του δημόσιου τομέα και αντιμετωπίζει «τις δημόσιες δαπάνες και τους δημοσίους υπαλλήλους ως κόστος και δημοσιονομικό βάρος που πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο αναγκαίο επίπεδο». Περαιτέρω, οι αναθέσεις επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό και απορροφούν πόρους, αντί αυτοί να πάνε σε όσους τους έχουν ανάγκη, μέσω κοινωνικών παροχών.

Το μισθολογικό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα. Οι όποιες αυξήσεις, σε συνδυασμό και με την κατάργηση του 13ου και του 14ου μισθού, «δεν είναι ικανές να αλλάξουν την οικονομική ασφυξία που βιώνουμε», ενώ «οι δημοσιονομικές προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι η αύξηση των αμυντικών δαπανών και οι φοροαπαλλαγές σε κέρδη, μερίσματα και μεγάλες περιουσίες».

Η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στη ΓΓΙ επεσήμανε ότι οι υπηρεσίες λειτουργούν χάρη στο φιλότιμο των εργαζομένων. Ομως, ενώ το προσωπικό μειώνεται, το αντικείμενο εργασιών διογκώνεται. Μεταξύ άλλων μίλησε για τον επίμονο αγώνα που έδωσαν για να πληρώνονται οι εργαζόμενοι στην τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 (για γυναίκες - θύματα βίας), οι οποίοι είχαν φτάσει να μένουν μέχρι και τέσσερις μήνες απλήρωτοι.

Στη συνέντευξη μίλησε εκ μέρους της ΑΔΕΔΥ η Γιώτα Κίτσου, μεταφέροντας τη στήριξη στις διεκδικήσεις των εργαζομένων και χαρακτηρίζοντας υποκρισία τη δημιουργία ξεχωριστού υπουργείου για τόσο ευαίσθητα ζητήματα, καθώς δεν το στελεχώνουν με το απαραίτητο προσωπικό. Ανέδειξε ακόμα ότι η λεγόμενη «κοινωνική πολιτική» που ασκούν η σημερινή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις στόχο έχει να διασφαλίζονται κάποια όρια επιβίωσης. Και ενώ λένε ότι δεν υπάρχουν χρήματα για μισθούς και για κοινωνικές ανάγκες, βρίσκουν χρήματα για να χρηματοδοτήσουν την πολεμική οικονομία.

Στα προβλήματα της υποστελέχωσης, των μισθών και του μη καθορισμού σαφών αρμοδιοτήτων στάθηκε ο Βαγγέλης Νικολόπουλος, πρόεδρος της Ενωσης Αποφοίτων της ΕΚΔΔΑ.

Ο Σύλλογος προβάλλει τα εξής αιτήματα: Αμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, καθιέρωση μισθολογικής ενίσχυσης σε όλους τους εργαζόμενους του υπουργείου, δραστικός περιορισμός των αναθέσεων σε ιδιωτικές εταιρείες, κατάργηση του νέου πειθαρχικού και της τιμωρητικού τύπου «αξιολόγησης», επαναφορά 13ου και 14ου μισθού.