ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ - ΠΑΟΚ 3-3

Το «έσωσε» και ελπίζει

Ζωντανές κράτησε ο ΠΑΟΚ τις ελπίδες του για πρόκριση στα πλέι οφ του Eupopa League, καθώς έστω και με άγχος έμεινε όρθιος στη Σόφια, φέρνοντας ισοπαλία 3-3 με τη Λουντογκόρετς (Στάνιτς 33', Βέρντον 70', Τσότσεφ 77' - Ντεσπόντοφ 39', Βολιάκο 48', Μύθου 90'+3) για την 6η αγωνιστική της League Phase. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» διατηρήθηκε εντός της προνομιούχου 24άδας, καθώς είναι 15ος με 9 βαθμούς, αν και μειώθηκαν οι ελπίδες του για μια θέση στην 8άδα και απευθείας πρόκριση στους «16».

Σε ένα ματς με ανατροπές, ο ΠΑΟΚ, αν και βρέθηκε να χάνει, κατάφερε να προηγηθεί με 2-1, ωστόσο τα λάθη στο β' μέρος επέτρεψαν στους γηπεδούχους να πάρουν εκ νέου προβάδισμα, με 3-2. Τα χειρότερα για τον «Δικέφαλο» απέτρεψε στις καθυστερήσεις ο νεαρός Μύθου, λυτρώνοντας την ομάδα του.

Λουντογκόρετς: Μπόνμαν, Βερντόν, Αλμέιδα, Νεντιάλκοφ, Σον, Στάνιτς, Ντουάρτε, Κάλοτς (72' Γιορντάνοφ), Βιδάλ (72' Μάρκους), Τεκπετέι (90' Μασάδο), Μπιλέ (66' Τσότσεφ).

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Βολιάκο, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Κένι, Μεϊτέ (85' Μπιάνκο), Οζντόεφ (67' Καμαρά), Ιβανούσετς (61' Κωνσταντέλιας), Τάισον (67' Ζίβκοβιτς), Ντεσπόντοφ, Τσάλοφ (67' Μύθου).