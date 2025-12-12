Σε ένα ματς με ανατροπές, ο ΠΑΟΚ, αν και βρέθηκε να χάνει, κατάφερε να προηγηθεί με 2-1, ωστόσο τα λάθη στο β' μέρος επέτρεψαν στους γηπεδούχους να πάρουν εκ νέου προβάδισμα, με 3-2. Τα χειρότερα για τον «Δικέφαλο» απέτρεψε στις καθυστερήσεις ο νεαρός Μύθου, λυτρώνοντας την ομάδα του.
Λουντογκόρετς: Μπόνμαν, Βερντόν, Αλμέιδα, Νεντιάλκοφ, Σον, Στάνιτς, Ντουάρτε, Κάλοτς (72' Γιορντάνοφ), Βιδάλ (72' Μάρκους), Τεκπετέι (90' Μασάδο), Μπιλέ (66' Τσότσεφ).
ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Βολιάκο, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Κένι, Μεϊτέ (85' Μπιάνκο), Οζντόεφ (67' Καμαρά), Ιβανούσετς (61' Κωνσταντέλιας), Τάισον (67' Ζίβκοβιτς), Ντεσπόντοφ, Τσάλοφ (67' Μύθου).