EUROLEAGUE

«Ερυθρόλευκη» δοκιμασία στη Βαρκελώνη

Με ένα αρκετά απαιτητικό τεστ δυνάμεων επιστρέφει ο Ολυμπιακός στις υποχρεώσεις του στη Εuroleague μετά από τρεις βδομάδες, αντιμετωπίζοντας την Μπαρτσελόνα απόψε στη Βαρκελώνη για τη 16η αγωνιστική (21.30 - Novasports Prime). Θυμίζουμε ότι έχει αναβληθεί το ματς του Ολυμπιακού για τη 15η αγωνιστική, με τη Φενερμπαχτσέ εντός έδρας, λόγω των προβλημάτων που προκάλεσε στο ΣΕΦ η έντονη βροχόπτωση στην Αττική την περασμένη βδομάδα.

Κόντρα στους «μπλαουγκράνα» οι «ερυθρόλευκοι», που βρίσκονται στην 7η θέση με 8-5, θέλουν τη νίκη προκειμένου να πλησιάσουν την πρώτη τριάδα. Απόντες για τον Ολυμπιακό θα είναι οι τραυματίες Γουόρντ και ΜακΚίσικ, ενώ επέστρεψε στην αποστολή ο Φουρνιέ, που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις του.