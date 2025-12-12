ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

ΦΩΤΟ 2

Πριν δυόμισι χρόνια έφυγε από τη ζωή ο σύντροφος ΣΠΥΡΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ και πριν τέσσερα χρόνια ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ. Δύο άνθρωποι που έδωσαν την ίδια δύσκολη μάχη με την επάρατη νόσο, κρατώντας όμως μέχρι το τέλος απίστευτο θάρρος και δύναμη.

Τους συνέδεαν η Κεφαλονιά, η αγαπημένη τους πατρίδα και η μεγάλη τους αγάπη για την ΑΕΚ. Αλλά αυτά που πραγματικά τους έκαναν ξεχωριστούς ήταν η καλοσύνη τους, ο τρόπος που νοιάζονταν για τους ανθρώπους και η πίστη τους στις αριστερές αξίες και στο Κόμμα, που τους συντρόφευαν σε όλη τους τη ζωή.

Ηταν άνθρωποι που έδιναν αγάπη χωρίς να το σκέφτονται, και υπερασπίζονταν το δίκαιο σε όλη την πορεία της ζωής τους. Θα μείνουν αναντικατάστατοι για πάντα στις καρδιές μας.

Στη μνήμη τους, η οικογένεια του Σπύρου Φουντούλη προσφέρει 50 ευρώ μέσω της Τομεακής Οργάνωσης Υγείας - Πρόνοιας για την Οικονομική Εξόρμηση.

***

ΦΩΤΟ

Στη μνήμη της μάνας και γιαγιάς μας ΒΑΪΑΣ ΝΤΑΟΥΛΑ, που έφυγε από τη ζωή πριν έναν χρόνο, προσφέρουμε 60 ευρώ στο ΚΚΕ, μέσω της ΚΟ Τρικάλων, για το 22ο Συνέδριο.

Αλέκος Νταούλας - Κώστας Λύτρας