ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ - ΑΕΚ

«Πετάει» για τους «16»

Τη συνέχιση της παρουσίας της στο φετινό Conference League εξασφάλισε ουσιαστικά η ΑΕΚ χτες, μετά τη σπουδαία νίκη της με 2-1 επί της Σαμσουνσπόρ στην Τουρκία, και μάλιστα με ανατροπή (Μαρίν 52', Koϊτά 65' - Μουκουντί 4' αυτογκόλ), για την 5η αγωνιστική της League Phase. Η «Ενωση», φτάνοντας τους 10 βαθμούς, μία αγωνιστική πριν το φινάλε «κλείδωσε» τη συμμετοχή της τουλάχιστον στην πρώτη 24άδα και στα μπαράζ, ενώ ελπίζει ακόμα και για μια θέση στην 8άδα και απευθείας πρόκριση στους «16».

Η ΑΕΚ βρέθηκε να χάνει νωρίς από τους γηπεδούχους, κινδύνεψε σοβαρά να δεχτεί κι άλλο γκολ σε τρεις περιπτώσεις στο πρώτο μέρος και δεν μπόρεσε να δημιουργήσει. Η εικόνα των παικτών του Νίκολιτς άλλαξε στην επανάληψη, όπου ανεβάζοντας ρυθμούς έκαναν την ανατροπή και στη συνέχεια κυριάρχησαν, χωρίς ουσιαστικά να κινδυνεύσουν, με εξαίρεση μια ευκαιρία του Σισέι στις καθυστερήσεις.

Σαμσουνσπόρ: Κότσουκ, Τόμασον (85' Σισέι), Φαν Ντρόχελεν, Σάτκα, Γιαβρού (78' Μέντες), Μακουμπού, Χόλσε, Εντσάμ (78' Σονέρ), Κιλίντς, Μουσάμπα (74' Ταχσίν), Μουαντιλματζί.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί (46' Βίντα), Ρότα, Περέιρα, Πινέδα, Μαρίν (90'+3 Πενράις), Κοϊτά (84' Ελίασον), Μάνταλος (82' Γκρούγιτς), Γιόβιτς.