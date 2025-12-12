Η ΑΕΚ βρέθηκε να χάνει νωρίς από τους γηπεδούχους, κινδύνεψε σοβαρά να δεχτεί κι άλλο γκολ σε τρεις περιπτώσεις στο πρώτο μέρος και δεν μπόρεσε να δημιουργήσει. Η εικόνα των παικτών του Νίκολιτς άλλαξε στην επανάληψη, όπου ανεβάζοντας ρυθμούς έκαναν την ανατροπή και στη συνέχεια κυριάρχησαν, χωρίς ουσιαστικά να κινδυνεύσουν, με εξαίρεση μια ευκαιρία του Σισέι στις καθυστερήσεις.
Σαμσουνσπόρ: Κότσουκ, Τόμασον (85' Σισέι), Φαν Ντρόχελεν, Σάτκα, Γιαβρού (78' Μέντες), Μακουμπού, Χόλσε, Εντσάμ (78' Σονέρ), Κιλίντς, Μουσάμπα (74' Ταχσίν), Μουαντιλματζί.
ΑΕΚ: Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί (46' Βίντα), Ρότα, Περέιρα, Πινέδα, Μαρίν (90'+3 Πενράις), Κοϊτά (84' Ελίασον), Μάνταλος (82' Γκρούγιτς), Γιόβιτς.