«Ιχνη: Προς έναν σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο για παιδιά»

Το Φεστιβάλ Ολυμπίας εγκαινίασε από πέρυσι την Ημέρα Ελληνικού Κινηματογράφου (3/12), θέλοντας να ενθαρρύνει τη δημιουργία παιδικών και νεανικών ταινιών. Ετσι, και φέτος είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τη συγκεκριμένη δράση στοπου πραγματοποιήθηκε πριν λίγες μέρες.

Το πρωί παρουσιάστηκαν τα σενάρια του Pitching Lab, που εντάσσεται στο εργαστήριο «The Οlympia Effect», στη διάρκεια του οποίου 8 δημιουργοί παρουσίασαν δημόσια σε χρηματοδοτικούς φορείς τις ιδέες τους για μια μικρού μήκους ταινία μυθοπλασίας ή animation για παιδιά και νέους. Φέτος για πρώτη φορά συμμετείχαν και δύο σχέδια τηλεοπτικών σειρών, μίας animation και μίας αστυνομικής σειράς μυστηρίου.

Το «The Οlympia Effect» είναι σχεδιασμένο ώστε να περιλαμβάνει δράσεις για όλα τα στάδια: Από τη σύλληψη και τη δημιουργία έως την παραγωγή, τη διανομή και τη φεστιβαλική πορεία μιας ταινίας. Αρχικά να πούμε ότι σαν εργαστήριο λειτουργεί και πέρα από τις μέρες του Φεστιβάλ, διότι γίνεται η κατάθεση των ιδεών, επιλέγεται ένας αριθμός σεναρίων που θα συμμετέχουν από τους εκπαιδευτές και οι ιδέες υποστηρίζονται σεναριακά, αλλά και από την άποψη της προπαραγωγής, αρκετό καιρό πριν τη μέρα παρουσίασής τους στο κοινό. Εχει γίνει πλέον θεσμός αρκετά από τα σενάρια που παρακολουθούμε εκείνο το πρωί να τα βλέπουμε ολοκληρωμένες ταινίες ένα απόγευμα, δυο - τρία χρόνια μετά, στο αφιέρωμα «Ιχνη».

Οπως γράφαμε και στο αφιέρωμά μας στο Φεστιβάλ της Δράμας, οι ταινίες που αφορούν παιδιά και εφήβους χρωστούν πολλά στην επιμονή του Φεστιβάλ Ολυμπίας να προάγει τον ελληνικό κινηματογράφο για παιδιά. Ουσιαστικά το Φεστιβάλ όχι μόνο βοηθάει τους Ελληνες κινηματογραφιστές στην υλοποίηση της ιδέας τους, αλλά και «χτίζει» τις μελλοντικές προβολές του ήδη από τη γέννησή τους. Γιατί - για να μιλήσουμε και ως γονείς - λείπει πολύ το ποιοτικό σινεμά για τα παιδιά μας, πόσο μάλλον το ποιοτικό σινεμά που μιλάει τη γλώσσα τους.

Το απόγευμα στο αγαπημένο σινεμά του Πύργου «Απόλλωνας» παρουσιάστηκαν 10 ελληνικές μικρού μήκους παιδικές και εφηβικές ταινίες πρόσφατης παραγωγής. Ταινίες, σπουδαστικές και μη, με κοινό χαρακτηριστικό τους ότι αποτελούν ευαίσθητες προσλήψεις της πραγματικότητας μέσα από το παιδικό και το εφηβικό βλέμμα. Ταινίες που από όλες τις απόψεις (θεματολογία, ύφος, κινηματογράφηση και - κυρίως - οπτική γωνία) εμπίπτουν στην κατηγορία του κινηματογράφου για παιδιά και νέους.

Μια επιλογή από τις βραβευμένες ταινίες του Φεστιβάλ θα προβληθεί στο καθιερωμένο διήμερο του Φεστιβάλ Ολυμπίας στην Αθήνα, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας στις 24 και 25 Γενάρη.