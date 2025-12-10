Ξεχωριστές παιδικές παραστάσεις

Μετά από τρεις επιτυχημένες σεζόν και δυο μεγάλες περιοδείεςεπιστρέφει γιατην περίοδο των γιορτών στο(Ευπατριδών 3, Κεραμεικός) με τηπου προτάσσει την αλληλεγγύη και την αγάπη, την ανιδιοτέλεια, τη δικαιοσύνη και στους πιο δύσκολους καιρούς, ως μόνα αντίδοτα στη ματαιοδοξία και τον ατομικισμό.

Πρόκειται για μία διαδραστική παιδική παράσταση με ζωντανή μουσική, γεμάτη συμβολισμούς. Ενα έργο βασισμένο σε έναν παλιό κινεζικό μύθο, γνωστό και ως «Ο κύκλος με την κιμωλία», απ' όπου εμπνεύστηκε και ο μεγάλος Γερμανός θεατρικός δραματουργός Μπέρτολτ Μπρεχτ για το ομώνυμο αριστούργημά του.

Οταν δυο αδέρφια μαλώνουν για μια κούκλα, τότε ο παππούς τους αποφασίζει να τους πει μια ιστορία...

«Μια φορά κι έναν καιρό, σ' έναν πόλεμο, μια υπηρέτρια έσωσε το παιδί της βασίλισσάς της, όταν εκείνη το εγκατέλειψε προκειμένου να πάρει τις γούνες και τα χρυσαφικά της. Το έσωσε και το μεγάλωσε με κίνδυνο της ζωής της κι έτσι ανάμεσά τους αναπτύχθηκε μια σχέση αληθινής αγάπης. Μετά από χρόνια, όταν το παιδί γίνεται κληρονόμος μιας αμύθητης περιουσίας, η βασίλισσα γυρίζει με σκοπό να το διεκδικήσει. Σε ποιον ανήκει όμως ένα παιδί; Σε ποιον το γάλα που χρειάζεται για να μεγαλώσει; Σε ποιον πόλεμο βρισκόμαστε άραγε και πόσοι έγιναν πριν από αυτόν; Ενας παράξενος δικαστής δίνει τη λύση στον γρίφο, μέσω ενός κύκλου με κιμωλία».





Παίζουν οι ηθοποιοί:

Παραστάσεις: Σάββατο 27/12 στις 3 μ.μ, Κυριακή 28/12 και 4/1 στις 1.30 μ.μ.

Τηλέφωνο κρατήσεων: 6934654289.

Προπώληση εισιτηρίων: ticketservices.gr.

Αυτά τα Χριστούγεννα στο Θέατρο «Τζένη Καρέζη», ο «Φιλάργυρος» του Μολιέρου σε σκηνοθεσία Τζένης Κόλλια και Μιχάλη Σιώνα γίνεται η πιο γιορτινή, η πιο φωτεινή ιστορία.

Η παιδική αυτή εκδοχή του «Φιλάργυρου» αφηγείται με απλό και κατανοητό τρόπο την ιστορία του Αρπαγκόν, ενός πλούσιου αλλά τσιγκούνη ανθρώπου, που η αγάπη του για τα χρήματα ξεπερνά κάθε άλλη αξία.

Η παράσταση είναι γεμάτη πλούσια και ευφάνταστα σκηνικά, πολύχρωμα κοστούμια και ευρηματική μουσική, δημιουργώντας μια μαγική ατμόσφαιρα που θα ενθουσιάσει τους μικρούς θεατές. Οι ηθοποιοί με ζωντάνια και εκφραστικότητα θα ταξιδέψουν τα παιδιά στον κόσμο του Μολιέρου, κάνοντάς τα να γελάσουν, να προβληματιστούν και να διασκεδάσουν.

Τι συμβαίνει όταν ο πιο τσιγκούνης άνθρωπος μαθαίνει να μοιράζεται;

Μαθαίνει το πιο μεγάλο μυστικό: Οτι η ευτυχία και η αγάπη δεν αγοράζονται, η φιλία, η χαρά, η ελευθερία, δεν μετριούνται σε χρυσά!

Αυτά τα Χριστούγεννα ο πιο τσιγκούνης ήρωας της σκηνής, ο πιο φιλάργυρος άνθρωπος του κόσμου ξεκινά ένα ταξίδι που θα τον οδηγήσει στην πραγματική Μαγεία!

Παίζουν οι ηθοποιοί: Ζηνοβία Ανανιάδου-Κόκκοτα, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Αριστοτέλης Ζαχαράκης, Καλύδημη Μούρτζη, Λεωνίδας Στάμου, Ανδρομάχη Φουντουλίδου, Μιχάλης Ψαλίδας.

Παραστάσεις: Κάθε Κυριακή, στις 11 π.μ. και στις 1.30 μ.μ.

Για επιπλέον πληροφορίες και σχολικές κρατήσεις: 210 363 61 44

Εισιτήρια: Στο ταμείο του θεάτρου και στο more.com.