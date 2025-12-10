Τα λαϊκά του Θάνου

Μια συναυλία με όλα ταπολλά απ' αυτά ανορθόδοξα αλλά όλα αγαπημένα και χιλιοτραγουδισμένα. Για χρόνια το σκεφτόταν και ο ίδιος να τα μαζέψει και να τα παρουσιάσει σε συναυλίες. Το έκανε το 2013 σε δύο συναυλίες στοΜετά από 13 χρόνια στον ίδιο χώρο, στιςπαρουσιάζονται με τους ίδιους συντελεστές, τοντονκαι τονκαι αυτήν τη φορά και με μία ακόμα αγαπημένη λαϊκή φωνή, τηνΜαζί τους σπουδαίοι μουσικοί, πάντα με την καλλιτεχνική επιμέλεια του πιο στενού συνεργάτη του Θάνου, του

Οπως είχε πει ο ίδιος ο Θάνος: «Είχα κι εγώ εκπλαγεί με τη διαχρονική επιτυχία της "Πιρόγας", με την τρέλα που ακολουθούσε τη "Ρόζα", αλλά και από το γεγονός ότι πολλοί σημαντικοί άνθρωποι της μουσικής εκτιμούσαν ιδιαιτέρως αυτή μου την πλευρά. Δεν καταλάβαινα τι γίνεται εντός μου και πώς μεταπηδούσα από την όπερα, τα έγχορδα ή τον Καββαδία στην "Ατομική μου ενέργεια" και στο "Πατησίων και Παραμυθιού γωνία".

Είχα εξομολογηθεί την ειλικρινή απορία μου στον Μάνο Χατζιδάκι όταν εκείνος μου είχε εκφράσει τον θαυμασμό του για το "Θέατρο Σκιών", και εκείνος πολύ φυσικά μου είπε: "Μα αγαπητέ μου Θάνο, μόνο οι outsiders σήμερα μπορούν να γράψουν λαϊκό τραγούδι, κι εγώ outsider ήμουνα".

Ισως είχε δίκιο, αν και ακόμα δεν μπορώ να εξηγήσω πώς η "Ρόζα" και το "Ερωτικό" έγιναν πανεθνικά σουξέ χωρίς ρεφρέν, παρέα με τους "Βησιγότθους", καταρρίπτοντας - όπως λέει ο φίλος μου ο Οδυσσέας - όλο τον σχεδιασμό του δισκογραφικού μάρκετινγκ. Πρέπει λοιπόν να μαζέψω τα λαϊκά μου τραγούδια και να ξαναταξιδέψω μαζί τους...».

