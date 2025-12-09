Κονταρομαχία για την εξαγορά της «Warner Bros.»

Το Netflix ανακοίνωσε την Παρασκευή τα σχέδιά του για την εξαγορά των στούντιο και της επιχείρησης streaming της «Warner Bros. Discovery», με μια πρωτοφανή συμφωνία 82,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου του χρέους. Συμφωνία που εφόσον τελικά «κλείσει» θα προκαλέσει μεγάλη αλλαγή του τοπίου και περαιτέρω συγκεντροποίηση.

Σύμφωνα με το σχέδιο του Netflix, η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί αφού η «Warner Bros. Discovery» αποσχίσει την καλωδιακή της μονάδα μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2026. Εκτός της συμφωνίας μένουν το CNN, το TNT και το Discovery, όμως εξαγοράζεται και το HBO max, δηλαδή η πολύ επιτυχημένη πλατφόρμα της «Warner». Αυτό πέραν των άλλων σημαίνει τη συγχώνευση εκατομμυρίων θεατών που έχουν οι δυο δημοφιλείς πλατφόρμες, με απλά «μπακαλίστικα» περίπου 300 εκατ. θεατές το Netflix και 130 εκατ. η HBO...

Βεβαίως, έχει προηγηθεί ένας πόλεμος προσφορών που έφερε αντιμέτωπες τις Netflix, Comcast και Paramount. Λέγεται ότι πρόταση του Netflix απέκτησε προβάδισμα εν μέρει, επειδή περιλάμβανε τη δέσμευση για τη συνέχιση των κινηματογραφικών κυκλοφοριών για ταινίες από την «Warner Bros. Discovery». Ωστόσο, χτες το απόγευμα, η Paramount «χτύπησε» στον ανταγωνισμό με ένα πακέτο 108,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων το οποίο περιλαμβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και τα τηλεοπτικά κανάλια CNN κλπ.

Οποιαδήποτε συμφωνία χρειάζεται έγκριση από τις ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ, όπως και την αρμόδια έγκριση στην Ευρώπη. Ο Τραμπ σε δήλωσή του ανέφερε ότι «θα εμπλακεί στην απόφαση» των εποπτικών αρχών για την εξαγορά, ενώ είπε ότι θα αφήσει τους οικονομολόγους να μιλήσουν περισσότερο, καθώς «το να κατέχει το Netflix ένα μεγάλο μερίδιο αγοράς, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα μπορούσε να αποτελέσει πρόβλημα».

Αντιδράσεις έχουν ξεσπάσει σε όλη τη σφαίρα του οπτικοακουστικού. Η «Cinema United», η οποία εκπροσωπεί πάνω από 30.000 κινηματογραφικές αίθουσες και στις 50 πολιτείες, με επιπλέον 26.000 αίθουσες διεθνώς, ανακοίνωσε την αντίθεσή της, αναφέροντας ότι «ο αρνητικός αντίκτυπος αυτής της εξαγοράς θα επηρεάσει τους κινηματογράφους, από τα μεγαλύτερα κυκλώματα έως τους ανεξάρτητους κινηματογράφους με μία μόνο οθόνη σε μικρές πόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο. Επίσης το Netflix δεν υποστηρίζει τις κινηματογραφικές προβολές. Στην πραγματικότητα, ισχύει το αντίθετο». Η Ενωση Συγγραφέων της Δυτικής και Ανατολικής Αμερικής ζητά την ακύρωση της συμφωνίας, καθώς «το αποτέλεσμα θα καταργούσε θέσεις εργασίας, θα μείωνε τους μισθούς, θα επιδείνωνε τις συνθήκες για όλους τους εργαζόμενους στον χώρο της ψυχαγωγίας, θα αύξανε τις τιμές για τους καταναλωτές και θα μείωνε τον όγκο και την ποικιλομορφία του περιεχομένου για όλους τους θεατές».