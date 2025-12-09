Τρίτη 9 Δεκέμβρη 2025
«Ξεχάστε τον Ηρόστρατο» από την «Εκτός Σχεδίου»

Η Θεατρική Σκηνή «Εκτός Σχεδίου» στο Καματερό (Σπύρου Θεολόγου και Μάρκου Μπότσαρη) υποδέχεται το έργο «Ξεχάστε τον Ηρόστρατο» του Γκριγκόρι Γκόριν, ένα κείμενο που έχοντας ως αφετηρία την πυρπόληση του ναού της Αρτέμιδος στην Εφεσο, τον 4ο αιώνα π.Χ., ανοίγει έναν σχολιασμό για τη σύγχρονη κοινωνία.

Η παράσταση κινείται με ισορροπία ανάμεσα στην κωμωδία και στο δράμα, φωτίζοντας έναν κόσμο όπου το πάθος, η εξομολόγηση και τα έντονα συναισθήματα οδηγούν τον θεατή σε μια ζωντανή και διαχρονική προβολή της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Συντελεστές: Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Πιτσιλός. Βοηθός σκηνοθέτη: Σήφης Μανταδάκης. Μουσική: Φίλιππος Περιστέρης. Ηχος - φώτα: Αλέξανδρος Γεροκομής, Μάριος Χαριζάνης, Ορφέας Χαριζάνης.

Ερμηνεύουν: Τηλέμαχος Βάσιου, Αλέξανδρος Γεροκομής, Μαργαρίτα Ζαγουριανού, Κατερίνα Λούπου, Σοφία Μαραντίδου, Ελένη Μπλέτα, Φιλίνα Νάση, Νίκη Στάμου, Μάριος Χαριζάνης, Ορφέας Χαριζάνης.

Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 20.30.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944935221.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

    

