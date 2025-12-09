ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ

Στη μάχη για τη Σύμβαση

Αψηφώντας την κακοκαιρία, πολλοί ηθοποιοί, άλλοι καλλιτέχνες αλλά και σπουδαστές των καλλιτεχνικών σχολών έδωσαν το «παρών» στη

Τη στήριξη του ΚΚΕ στον αγώνα των ηθοποιών εξέφρασε ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του Κόμματος.

Με τη συμμετοχή στην απεργία να ξεπερνά το 97% (στα θέατρα των δύο μεγάλων εργοδοτικών ενώσεων ΠΕΘ και ΕΝΘΕΠΑ), αλλά και δεκάδες μικρά θέατρα να απεργούν, συμπαραστεκόμενα στον αγώνα των συναδέλφων τους, οι ηθοποιοί ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να κάνουν πίσω!

Μάλιστα σχεδιάζουν να κλιμακώσουν με νέα απεργία, ενώ καλούν σε Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 15 Δεκέμβρη για την καλύτερη οργάνωση της μάχης.

Οι ηθοποιοί απαιτούν υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με τις ΠΕΘ και ΕΝΘΕΠΑ χωρίς αστερίσκους και προϋποθέσεις, πρόβες πληρωμένες με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, αύξηση μισθού.

Κυρίως - όπως αναφέρουν και στην ανακοίνωση που μοίραζαν όλο αυτό το διάστημα στο κοινό - διεκδικούν ένα θέατρο που δεν θα εξαντλεί τους εργαζομένους του για τα κέρδη των εργοδοτών, ξεκαθαρίζοντας ότι «το θέατρο είμαστε εμείς κι εσείς».

Στην ομιλία του ο Νίκος Καραγεώργης, πρόεδρος του Σωματείου, χαιρέτισε τους ηθοποιούς που απάντησαν στην εργοδοτική τρομοκρατία και έφτασαν τη συμμετοχή στην απεργία στο 97%, και ανέφερε μεταξύ άλλων: «Σήμερα επιβεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει πιο μεγάλη δύναμη από την ενότητα ενός κλάδου. Η επιτυχία μας οφείλεται σε όλους τους συναδέλφους του πίστεψαν στον αγώνα μας, που τον έκαναν δική τους υπόθεση. Από αυτήν τη σκοπιά, είμαστε ήδη νικητές. Εχουμε μια πεπατημένη για τη συνέχεια. Οταν το Σωματείο λέει, θα πιέσουμε με απεργία, οι συνάδελφοι το έκαναν πράξη. Εκεί είναι η δύναμή μας. Αποδείξαμε στην πράξη ότι εμείς είμαστε το θέατρο, εμείς και οι μουσικοί και οι χορευτές και οι συνάδελφοί μας ταξιθέτες, τεχνικό προσωπικό. Χωρίς εμάς δεν υπάρχει Τέχνη.





Και, τέλος, Τέχνη δεν υπάρχει χωρίς κοινό, και σε αυτό το κοινό που σήμερα στερήθηκε την πρόσβαση στο αγαθό του θεάτρου, λέμε: Είμαστε μαζί σας! Σε κάθε αγώνα δικό σας, για όλα, για την ακρίβεια, για τα εργασιακά σας δικαιώματα, ενάντια στη δυσωδία που αναβλύζει από το σημερινό σύστημα. Η αυλαία έπεσε για όλους μας, γιατί όλοι μαζί θα δώσουμε τους αγώνες του μέλλοντος.

Θα είμαστε μαζί σας ενάντια στον πόλεμο, ενάντια στο κράτος που θέλει να συνηθίσουμε να βλέπουμε φέρετρα με τη σημαία της αυτοθυσίας για το έθνος, όπως είπε ο υπουργός. Ε λοιπόν, αν έχουμε να πούμε κάτι στο κοινό μας σήμερα, που δεν μας είδε στη σκηνή, είναι πως δίνουμε υπόσχεση να είμαστε μαζί!».

«Στηρίζουμε τον αγώνα των ηθοποιών», τόνισε ο Βασίλης Παρασκευόπουλος, πρόεδρος του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, επισημαίνοντας ότι δόθηκε «μια μεγάλη απάντηση», «μια μάχη που μας κάνει πιο δυνατούς».

Σύντομους χαιρετισμούς απηύθυναν εκπρόσωποι της Ενωσης Σκηνοθετών Δημιουργών, του Σωματείου Εργαζομένων στον Οπτικοακουστικό Τομέα «Κλακέτα», του Συλλόγου Σπουδαστών Σχολών Χορού, Θεάτρου και Κινηματογράφου και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος - Ακροάματος.