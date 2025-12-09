Είδαμε τα «Παιδιά ενός Κατώτερου Θεού»

Η παράστασηβασισμένη στο ομώνυμο έργο του Μαρκ Μέντοφ, παρουσιάζεταισε σκηνοθεσία και διασκευή τουΣτους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τηνκαι τονπλαισιωμένους από τουςκαι

Το έργο αφηγείται την ιστορία ενός δασκάλου σε σχολείο κωφών, ο οποίος προσπαθεί να στηρίξει τους μαθητές του, δίνοντας τα απαραίτητα εφόδια για να ενταχθούν στον κόσμο των ακουόντων, για να σταθούν όρθιοι σε έναν κόσμο που δεν τους θέλει όρθιους, έναν κόσμο που - όπως αποδεικνύεται - δεν «ακούει» πραγματικά. Ανάμεσα στη σιωπή και στη φασαρία, δύο νέοι άνθρωποι και ο περίγυρός τους προσπαθούν να επικοινωνήσουν, να υπερβούν τα εμπόδια, να ερωτευτούν, να ζήσουν. Πρόκειται για ένα σύγχρονο έργο που αποκαλύπτει τις διακρίσεις που βιώνουν οι άνθρωποι με αναπηρία, αναδεικνύει τις ευθύνες και τις ανεπάρκειες της πολιτείας, προβάλλει τον δρόμο της συλλογικής διεκδίκησης ως τη μόνη ουσιαστική διέξοδο από τα ατομικά αδιέξοδα. Οι ήρωες αγωνίζονται, παλεύοντας με τα εμπόδια και τις αδυναμίες τους, για να κατακτήσουν τη γνώση, τον έρωτα, τη δουλειά και - τελικά - τη ζωή.

Οι ερμηνείες των ηθοποιών είναι εξαιρετικές. Με ρεαλισμό και συγκίνηση αποδίδουν τους χαρακτήρες τους, μετατρέποντας τη σιωπή σε δυνατή φωνή για το δικαίωμα στη ζωή και στην αξιοπρέπεια.

Πρόκειται για μια παράσταση που αγγίζει και συγκινεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλη τη διάρκειά της υπάρχει ταυτόχρονη απόδοση στη νοηματική γλώσσα.