Τρίτη 9 Δεκέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 31
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Είδαμε τα «Παιδιά ενός Κατώτερου Θεού»

Η παράσταση «Τα Παιδιά ενός Κατώτερου Θεού», βασισμένη στο ομώνυμο έργο του Μαρκ Μέντοφ, παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο «Αλφα / Ληναίος Φωτίου», σε σκηνοθεσία και διασκευή του Δημοσθένη Παπαδόπουλου. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε την Ευσταθία Τσαπαρέλη και τον Πάρη Θωμόπουλο, πλαισιωμένους από τους Αντρια Ράπτη, Μιχάλη Γεωργακόπουλο, Δημήτρη Δεληγιάννη και Σοφία Σίμου.

Το έργο αφηγείται την ιστορία ενός δασκάλου σε σχολείο κωφών, ο οποίος προσπαθεί να στηρίξει τους μαθητές του, δίνοντας τα απαραίτητα εφόδια για να ενταχθούν στον κόσμο των ακουόντων, για να σταθούν όρθιοι σε έναν κόσμο που δεν τους θέλει όρθιους, έναν κόσμο που - όπως αποδεικνύεται - δεν «ακούει» πραγματικά. Ανάμεσα στη σιωπή και στη φασαρία, δύο νέοι άνθρωποι και ο περίγυρός τους προσπαθούν να επικοινωνήσουν, να υπερβούν τα εμπόδια, να ερωτευτούν, να ζήσουν. Πρόκειται για ένα σύγχρονο έργο που αποκαλύπτει τις διακρίσεις που βιώνουν οι άνθρωποι με αναπηρία, αναδεικνύει τις ευθύνες και τις ανεπάρκειες της πολιτείας, προβάλλει τον δρόμο της συλλογικής διεκδίκησης ως τη μόνη ουσιαστική διέξοδο από τα ατομικά αδιέξοδα. Οι ήρωες αγωνίζονται, παλεύοντας με τα εμπόδια και τις αδυναμίες τους, για να κατακτήσουν τη γνώση, τον έρωτα, τη δουλειά και - τελικά - τη ζωή.

Οι ερμηνείες των ηθοποιών είναι εξαιρετικές. Με ρεαλισμό και συγκίνηση αποδίδουν τους χαρακτήρες τους, μετατρέποντας τη σιωπή σε δυνατή φωνή για το δικαίωμα στη ζωή και στην αξιοπρέπεια.

Πρόκειται για μια παράσταση που αγγίζει και συγκινεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλη τη διάρκειά της υπάρχει ταυτόχρονη απόδοση στη νοηματική γλώσσα.

    

Κορυφή σελίδας
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Στη μάχη για τη Σύμβαση
 «Ξεχάστε τον Ηρόστρατο» από την «Εκτός Σχεδίου»
 Κονταρομαχία για την εξαγορά της «Warner Bros.»
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ