Ενα αρχείο του λαϊκού πολιτισμού αποκαλύπτει τα μυστικά του

Το έτος 2025 συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση του Πανελλήνιου Σωματείου Θεάτρου Σκιών που στέγασε τα όνειρα, τις προσδοκίες, τις καλλιτεχνικές ανησυχίες και τα οράματα ενός πλήθους πολυτάλαντων και αυτοδίδακτων καλλιτεχνών, που ανανέωσαν και εμπλούτισαν την παράδοση του θεάτρου σκιών μέσα απ' τα δικά τους μέσα καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας.

Με την αιγίδα και την υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού, το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών προχώρησε στην υλοποίηση της δράσης «100 χρόνια Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών», η οποία περιλαμβάνει μια σειρά από επιμέρους ενέργειες με αρχική την καταγραφή της συλλογής του, που περιέχει φιγούρες, σκηνικά, πίνακες, καθώς και την καταγραφή του χαρτώου αρχείου του (έγγραφα, φωτογραφίες, αφίσες).

Η καταγραφή της συλλογής και του αρχείου οδήγησε στη δημιουργία ενός ψηφιακού αποθετηρίου προσβάσιμου στους ερευνητές και σε κάθε ενδιαφερόμενο, που συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη διατήρηση και ανάδειξη του Ελληνικού Θεάτρου Σκιών ως μορφής άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και της ιστορίας ενός καλλιτεχνικού φορέα, όπως το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών.

Τα αποτελέσματα του συνόλου της δράσης «100 χρόνια Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών» είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Σωματείου, https://www.somateiokaragkiozi.gr/.

Η δράση «100 χρόνια Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών» και οι επιμέρους εργασίες της πρόκειται να παρουσιαστούν στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (Αρεως 10, Μοναστηράκι, πίσω από τον σταθμό του Ηλεκτρικού), την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, στις 2 μ.μ.

Συντελεστές: Επιστημονική υπεύθυνη της δράσης: Μαρία Βελιώτη-Γεωργοπούλου, κοινωνική ανθρωπολόγος, ομότιμη καθηγήτρια του τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Καταγραφή συλλογής και αρχείου: Μαρίνα Καψαμπέλη, διδάκτορας Κοινωνιολογίας, ερευνήτρια Ελληνικού Θεάτρου Σκιών. Σύμβουλος δημιουργία διαδραστικού χάρτη: Ιωσήφ Μπάτσος, τεχνικός σύμβουλος, δημιουργία διαδραστικού χάρτη.