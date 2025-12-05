ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ

Σήμερα τα θέατρα είναι κλειστά!

Το ΣΕΗ καλεί κοινό και ηθοποιούς να συμμετέχουν στην απεργιακή συγκέντρωση στις 19.00 στη Βουκουρεστίου (έξω από το «Παλλάς»)

Παλεύουν για το αυτονόητο. Διεκδικούν

Ηδη ξεπερνούν το 95% οι θίασοι που συμμετέχουν στην απεργία. Η ενότητα και η αδιάλλακτη στάση των ηθοποιών έχει φοβίσει την εργοδοσία, αναγκάζοντάς την ακόμα και στο «παρά πέντε» να «εξορμεί» στα θέατρα με ανακοίνωση συκοφάντησης της στάσης του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών.

Το Σωματείο σε ανακοίνωσή του απαντά:

«Μοιράστηκε εκ νέου κείμενο στους θιάσους (από την Ενωση Θεατρικών Παραγωγών, η οποία αδυνατεί να υπογράψει τη Σύμβασή μας σαν Ενωση αλλά τα καταφέρνει μια χαρά να βγάζει κείμενα ενάντια στο Σωματείο μας υπογράφοντας σαν ΔΣ Ενωσης) προκειμένου να τρομοκρατήσει και να ανακόψει το απεργιακό κύμα και τις αποφάσεις των θιάσων που συμμετέχουν στην απεργία και ξεπερνούν το 95%.

Ολο αυτό το διάστημα τα ραντεβού ακυρώνονται το ένα μετά το άλλο, και τώρα μάλιστα, δύο μέρες πριν την απεργία, στο "παρά πέντε", φέρνουν προς συζήτηση ένα "πλαίσιο εργασίας" που αφορά κάποιους λίγους, πολύ μακριά από τη Σύμβαση που έχει αποφασιστεί από τον κλάδο. Δεν μας κάνει εντύπωση, αφού και η προηγούμενη "Σύμβαση" που διατείνονται ότι υπέγραψαν δεν ήταν παρά ένα υποσχετικό που θα εφαρμοζόταν εάν και εφόσον υπέγραφαν και άλλοι παραγωγοί.

Καλούμε τους ελάχιστους συναδέλφους που ακόμα δεν έχουν αποφασίσει τη συμμετοχή τους να πάρουν αποφάσεις και να σταθούμε όλοι μαζί ενιαία, συλλογικά, για να διεκδικήσουμε τη Σύμβασή μας μετά από 13 χρόνια χωρίς συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα».

Στέκονται στο πλευρό τους

Σωματεία από τον χώρο του Πολιτισμού συμπαρατάσσονται στον δίκαιο αγώνα των ηθοποιών.

Χαρακτηριστικά, το Σωματείο Εργαζομένων στον Οπτικοακουστικό Τομέα - «Κλακέτα» αναφέρει: «Οι εργαζόμενοι στον Κινηματογράφο, στην Τηλεόραση και στη διαφήμιση ξέρουμε καλά πόσο αδίστακτοι είναι οι παραγωγοί, αφού ζούμε και εμείς στο πετσί μας, μαζί με τους ηθοποιούς στα σετ, την εκμετάλλευση, την εντατικοποίηση των 13ωρων, τους άθλιους μισθούς, τα διαλυμένα δικαιώματα. Η οπτικοακουστική βιομηχανία είναι πεδίο σκληρών ανταγωνισμών, κάτω από το οποίο συνθλίβονται οι ζωές μας, τεχνικών και ηθοποιών.

Το Σωματείο Εργαζομένων στον Οπτικοακουστικό Τομέα - "Κλακέτα" συμπαραστέκεται με όλες του τις δυνάμεις στον δίκαιο αγώνα των συναδέλφων ηθοποιών και στηρίζει με κάθε τρόπο την προετοιμασία για την επιτυχία της απεργίας τους. Χαιρετίζουμε τον ανυποχώρητο αγώνα του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών για καλύτερους μισθούς, για καλύτερες συνθήκες εργασίας, για μέτρα προστασίας της σωματικής ακεραιότητας στους χώρους δουλειάς, για δουλειά με δικαιώματα.

Στην επίθεση των εργοδοτών, που ζουν "ζωή χαρισάμενη" από τον ιδρώτα των ηθοποιών και όλων των εργαζομένων στα θέατρα, μόνη απάντηση είναι η αντεπίθεση των εργαζομένων, ο οργανωμένος αγώνας».

Και ο Σύλλογος Σπουδαστών Σχολών Χορού, Θεάτρου και Κινηματογράφου χαιρετίζει «τη δυναμική και αταλάντευτη στάση του Σωματείου, εμπνεόμαστε από αυτή και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και στους ηθοποιούς καθηγητές μας και στους θιάσους τους, που εκείνη την ημέρα θα απεργήσουν από το "σανίδι", θα είναι στον δρόμο με το Σωματείο τους, και καλούμε και τους υπόλοιπους να παλέψουν πλάι τους».

Σε τροχιά κινητοποιήσεων βρίσκονται και οι εργαζόμενοι του ΚΘΒΕ, οι οποίοι με στάσεις εργασίας που πραγματοποιούν σήμερα (12 μ. - 2 μ.μ. και 7 μ.μ. - 9 μ.μ.) απαιτούν εφαρμογή της Επιχειρησιακής ΣΣΕ. Καταγγέλλουν τη διοίκηση και τη διεύθυνση (καλλιτεχνική και οικονομική) του ΚΘΒΕ ότι έχουν επιδοθεί σε μια σειρά παραβιάσεων στην εφαρμογή της Σύμβασης, καθώς και σε πρακτικές που πλήττουν άμεσα τα εργασιακά τους δικαιώματα και τις συνθήκες εργασίας.

Το ΣΕΗ παράλληλα ευχαριστεί και όλα τα θέατρα που ακύρωσαν τις παραστάσεις τους σε ένδειξη συμπαράστασης στο Σωματείο και όλους τους ηθοποιούς που απεργούν από τις πρόβες τους. Οπως αναφέρει το Θέατρο «Τζένη Καρέζη»: «Το θέατρο χωρίς τους ανθρώπους του δεν μπορεί να υπάρξει. Υποστηρίζει τον αγώνα των ηθοποιών και σε ένδειξη συμπαράστασης στο ΣΕΗ ακυρώνει την παράσταση».