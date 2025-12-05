ΟΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΝΕ

Παρουσίαση της θεατρικής παράστασης «Μίστερο Μπούφο»

οργανώνει την παρουσίαση τηςτου

Η συγκεκριμένη διασκευή του έργου ανέβηκε στο Στέκι Πολιτισμού του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή» από τη θεατρική ομάδα της ΚΝΕ και θα παρουσιαστεί τώρα ξανά στην όμορφη πρωτοβουλία της ΟΠ στο θέατρο «Νους» (Τροίας 34) την Παρασκευή 12 Δεκέμβρη στις 19.00.

Η παρουσίαση του συγκεκριμένου επίκαιρου έργου μπορεί να δυναμώσει τον προβληματισμό, τη συζήτηση για τη διέξοδο από τη βαρβαρότητα της αστικής εξουσίας και τα προβλήματα που γεννά καθημερινά το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης. Αποτελεί ένα έργο που δεν ανήκει στο παρελθόν, αλλά έχει τη δύναμη να μιλά για το τώρα.

Για προσκλήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Οργανώσεις της ΚΝΕ.