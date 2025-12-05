Επίτιμη διδάκτωρ του ΕΚΠΑ η Μαρία Φαραντούρη

Στην τελετή έδωσαν το «παρών» ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, και η Αλέκα Παπαρήγα, μέλος της ΚΕ.

Την προσφώνηση έκανε ο πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, ο οποίος σημείωσε μεταξύ άλλων: «Με φωνή που αγκαλιάζει τον στίχο δίνοντας του παλμό, η τιμώμενη αποτελεί μια από τις εμβληματικότερες παρουσίες της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Η συμβολή της στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι και εν γένει στον ελληνικό πολιτισμό έχει αναγνωριστεί πέρα από τα σύνορα της χώρας. Η πορεία της συναντά παντού το ενδιαφέρον μεγάλων δημιουργών με κορυφαίο τον Μίκη Θεοδωράκη, πετυχαίνει την εκτίμηση του ξένου Τύπου, τη θερμή ανταπόκριση κοινού σε πολλές χώρες και μια σειρά διεθνών διακρίσεων που τιμούν το έργο της».

Ακολούθησε παρουσίαση του έργου και της προσωπικότητας της τιμώμενης από τον καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, Ευριπίδη Γαραντούδη, και την καθηγήτρια του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής, Αναστασία Γεωργάκη.