ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 - ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ

Νωθρό φινάλε, υποσχόμενο μέλλον για την Εθνική

Με νωθρό τρόπο ολοκλήρωσε η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου τις υποχρεώσεις της στον 6ο προκριματικό όμιλο του Μουντιάλ 2026, καθώς έμεινε στο 0-0 με τη Λευκορωσία στη Βουδαπέστη για την 6η και τελευταία αγωνιστική. Ετσι, τερμάτισε 3η στον όμιλο με 7 βαθμούς.

Παρά την αποτυχία να προκριθεί στην τελική φάση, το ελληνικό συγκρότημα σε γενικές γραμμές εμφάνισε αξιόλογο πρόσωπο, με αρκετούς νεαρούς παίκτες που χρησιμοποίησε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς να αφήνουν αισιόδοξα μηνύματα για το μέλλον. Επόμενη σημαντική υποχρέωση για την Εθνική είναι τον Σεπτέμβρη του 2026 για την 1η κατηγορία του Nations League.

Στο άλλο ματς της τελευταίας αγωνιστικής του 6ου ομίλου η Σκωτία με ιστορική νίκη 4-2 επί της Δανίας πήρε την πρωτιά και την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ.