Στην 3η θέση του 6ου ομίλου ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της
Eurokinissi
Με νωθρό τρόπο ολοκλήρωσε η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου τις υποχρεώσεις της στον 6ο προκριματικό όμιλο του Μουντιάλ 2026, καθώς έμεινε στο 0-0 με τη Λευκορωσία στη Βουδαπέστη για την 6η και τελευταία αγωνιστική. Ετσι, τερμάτισε 3η στον όμιλο με 7 βαθμούς.
Παρά την αποτυχία να προκριθεί στην τελική φάση, το ελληνικό συγκρότημα σε γενικές γραμμές εμφάνισε αξιόλογο πρόσωπο, με αρκετούς νεαρούς παίκτες που χρησιμοποίησε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς να αφήνουν αισιόδοξα μηνύματα για το μέλλον. Επόμενη σημαντική υποχρέωση για την Εθνική είναι τον Σεπτέμβρη του 2026 για την 1η κατηγορία του Nations League.
Στο άλλο ματς της τελευταίας αγωνιστικής του 6ου ομίλου η Σκωτία με ιστορική νίκη 4-2 επί της Δανίας πήρε την πρωτιά και την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ.
Η βαθμολογία: Σκωτία 13, Δανία 11, ΕΛΛΑΔΑ 7, Λευκορωσία 2.
Οι χώρες που έχουν ήδη προκριθεί στο Μουντιάλ 2026 είναι οι εξής: Διοργανώτριες: ΗΠΑ, Καναδάς, Μεξικό. Ευρώπη: Γαλλία, Κροατία, Πορτογαλία, Νορβηγία, Γερμανία, Ολλανδία, Ελβετία, Ισπανία, Αυστρία, Βέλγιο, Σκωτία, Αγγλία. Νότια Αμερική: Αργεντινή, Βραζιλία, Εκουαδόρ, Ουρουγουάη, Κολομβία, Παραγουάη. Ασία: Αυστραλία, Ιράν, Ουζμπεκιστάν, Ιορδανία, Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Κατάρ, Σαουδική Αραβία. Αφρική: Γκάνα, Μαρόκο, Τυνησία, Αίγυπτος, Αλγερία, Πράσινο Ακρωτήρι, Σενεγάλη, Νότια Αφρική, Ακτή Ελεφαντοστού. Ωκεανία: Νέα Ζηλανδία. Κεντρική Αμερική: Αϊτή, Κουρασάο, Παναμάς.