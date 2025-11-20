Πέμπτη 20 Νοέμβρη 2025
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΪΛΟΓΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΪΛΟΓΛΟΥ
Ο σύντροφος ΑΛΕΚΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ήταν ένα πραγματικό παλικάρι, ένας θαρραλέος και ανυποχώρητος κομμουνιστής, ένας πραγματικός επαναστάτης. Ο Αλεκος ξεχώριζε, είχε μια πολύ έντονη προσωπικότητα ως κομμουνιστής. Ανθρωπος με κεφαλαία, στήριγμα για φίλους και συντρόφους, ακέραιος. Νιώθω πολύ περήφανη που τον συνάντησα στην κομματική μου ζωή.

Στη μνήμη του προσφέρω 100 ευρώ στο Κόμμα μας, που το υπηρέτησε με απόλυτη ανιδιοτέλεια.

Ελένη Χολίδου

***

Στη μνήμη της συντρόφου μου ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΪΛΟΓΛΟΥ (φωτ.) και των γονιών μου, ΤΑΣΟΥ και ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΪΛΟΓΛΟΥ, προσφέρω 100 ευρώ στο ΚΚΕ.

Χαράλαμπος Καϊλόγλου


ΑΛΕΚΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΛΕΚΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
    

