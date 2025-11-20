ΠΑΟ - ΝΤΟΥΜΠΑΪ ΒC

Με βλέψεις για κορυφή

Με «οδηγό» τις δύο συνεχόμενες εκτός έδρας επιτυχίες σε Παρίσι και Μαδρίτη ο Παναθηναϊκός θέλει απόψε να συνεχίσει νικηφόρα, υποδεχόμενος την Ντουμπάι ΒC στο ΟΑΚΑ για τη 12η αγωνιστική της Εuroleague (21.15 - Novasports Prime). Οι «πράσινοι», που με 7-4 έχουν μπει στην πρώτη τετράδα, με νέα νίκη απόψε θα πλησιάσουν ακόμα περισσότερο ή ενδεχομένως θα «πατήσουν» κορυφή. Από τη μεριά της η Nτουμπάι, που βρίσκεται στη 13η θέση (5-6), έρχεται στο ΟΑΚΑ με στόχο ένα σπουδαίο «διπλό» που θα την ανεβάσει βαθμολογικά.

Στον Παναθηναϊκό εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα απουσιών, με τον Τολιόπουλο, τον Γιούρτσεβεν, τον Χολμς και φυσικά τον Λεσόρ να παραμένουν εκτός.