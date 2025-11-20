ΧΑΝΤΜΠΟΛ - PREMIER

Ο ΠΑΟΚ «φρέναρε» την ΑΕΚ

Ο ΠΑΟΚ ήταν η ομάδα που έβαλε τέλος στο φετινό αήττητο της ΑΕΚ, καθώς τη νίκησε 27-24 στη Μίκρα, στο τελευταίο ματς της 9ης αγωνιστικής της Premier ανδρών. Η νίκη του «Δικεφάλου του Βορρά» άλλαξε τα δεδομένα στην κορυφή, με τον Ολυμπιακό χάρη στην επικράτησή του με 31-27 επί του Φέρωνα να πιάνει την «Ενωση» στην 1η θέση με 16 βαθμούς και τον ΠΑΟΚ να μειώνει την απόσταση από τους πρωτοπόρους, καθώς έφτασε τους 14 βαθμούς και είναι 3ος. Επιπλέον, οι Θεσσαλονικείς θα πάνε με καλή ψυχολογία στην κρίσιμη κόντρα με την Μπεσίκτας για το EHF Cup.