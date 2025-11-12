EUROLEAGUE

Βλέπει ψηλότερα ο Ολυμπιακός

Με στόχο να διευρύνει το νικηφόρο εντός έδρας σερί του στη Euroleague, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ζαλγκίρις Κάουνας απόψε στο ΣΕΦ για τη 10η αγωνιστική (21.15 - Novasports Prime). Θα είναι το τέταρτο συνεχόμενο εντός έδρας ματς για τους «ερυθρόλευκους», που μετράνε μία ήττα (από την Εφές) και δύο σερί νίκες (επί των Χάποελ Τελ Αβίβ και Παρτιζάν) οι οποίες τους ανέβασαν στην 4η θέση με 6-3, βάζοντάς τους για τα καλά σε τροχιά κορυφής.

Η αποψινή κόντρα, με την εκ των πρωτοπόρων Ζαλγκίρις (με 7-2 ισοβαθμεί στην 1η θέση με τη Χάποελ και τον Ερυθρό Αστέρα), θεωρείται κομβική για την κατάσταση στην κορυφή. Επιπλέον, η αναμέτρηση με την ιδιαίτερα φορμαρισμένη το τελευταίο διάστημα λιθουανική ομάδα αποτελεί για τους «ερυθρόλευκους» και ένα σημαντικό τεστ δυνάμεων και χαρακτήρα ενόψει της συνέχειας. Αυτό επεσήμανε και ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του μπροστά στο ματς, κάνοντας λόγο για έναν αγώνα που θα κριθεί στις πολλές επαφές και στην «αθλητικότητα» των δύο αντιπάλων.

Για τον Ολυμπιακό θα απουσιάσει ο Νιλικίνα, ενώ στην αποστολή έχει ενταχθεί ο Εβανς, επιστρέφοντας μετά από πολύμηνο τραυματισμό.