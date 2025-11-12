FIBA CHAMPIONS LEAGUE

Για το απόλυτο η ΑΕΚ

Θέλοντας να διατηρήσει το απόλυτο των νικών στον 6ο όμιλο του FIBA Champions League, η ΑΕΚ υποδέχεται τη λετονική Ρίγα σήμερα στη «Sunel Arena» για την 4η αγωνιστική (19.30 - Cosmote Sport 4).

Η «Ενωση», που με 3 στα 3 είναι μόνη 1η, επιδιώκει να διευρύνει αυτό το σερί ώστε να «κλειδώσει» την πρόκριση, αλλά και να παραμείνει σε τροχιά κατάκτησης της πρωτιάς στον όμιλο, που οδηγεί απευθείας στους «16», ενώ απέναντι στη Ρίγα οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα θέλουν και να βγάλουν αντίδραση μετά τις δύο συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα, από Περιστέρι και ΠΑΟΚ.

Για το άλλο ματς του ομίλου η σλοβακική Λέβιτσε υποδέχεται την ουγγρική Ζολνόκι (19.30).