Η ματιά του «Ριζοσπάστη» στα γυναικεία πρωταθλήματα
Στην κορυφή της Α1 μπάσκετ γυναικών διατηρείται ο Αθηναϊκός, που συνέχισε νικηφόρα στην 6η αγωνιστική με το ευρύ 80-46 επί του Παναθλητικού. Κατά τ' άλλα ξεχώρισε η επιβλητική νίκη του Παναθηναϊκού με 108-56 επί του Βόλου, με τους 52 πόντους να αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες διαφορές στην ιστορία του ελληνικού γυναικείου μπάσκετ. Εύκολα πέρασε και ο Ολυμπιακός από τη Θεσσαλονίκη, 90-73 τον ΠΑΟΚ, ενώ νίκες πήραν επίσης ο Αμύντας, 79-67 τον Πρωτέα Βούλας, και ο Πανσερραϊκός, 70-66 τον ΠΑΣ Γιάννινα. Στη βαθμολογία προηγείται ο Αθηναϊκός με 11 βαθμούς, Παναθηναϊκός και Πανσερραϊκός έχουν από 10 και ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 9.
Τριπλή «συγκατοίκηση» στην κορυφή της Volleyleague γυναικών έφεραν τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής, αφού Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ με «καθαρές» νίκες εκμεταλλεύτηκαν την απώλεια του μέχρι πρότινος μόνου 1ου Παναθηναϊκού, πιάνοντας τις «πράσινες» στο «ρετιρέ». Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε δύσκολα της ΑΕΚ με 3-2 σετ (23-25, 25-22, 22-25, 25-23, 9-15), σε ένα συναρπαστικό και αμφίρροπο ντέρμπι, όπου είχε κορυφαία την Γουάιτ, και κατάφερε έτσι να διατηρήσει το αήττητό του, χάνοντας ωστόσο έναν βαθμό. Από τη μεριά του ο Ολυμπιακός, συνεχίζοντας φουριόζος μετά την ευρωπαϊκή νίκη επί της ουγγρικής Βάσας, πέρασε από τη Θεσσαλονίκη με «καθαρή» νίκη 3-0 επί του Αρη (15-25, 16-25, 22-25). Με «διπλό» έφυγε και ο ΠΑΟΚ από την Αθήνα, 3-1 τον Ηλυσιακό (22-25, 22-25, 25-22, 21-25). Αλλα αποτελέσματα: ΖΑΟΝ - Μαρκόπουλο 3-1, Μίλων - Θέτις 2-3, Πανιώνιος - ΑΟ Θήρας 3-1. Στη βαθμολογία ισοβαθμούν στην κορυφή έχοντας από 10 βαθμούς Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, ενώ ακολουθούν ο ΖΑΟΝ με 8 και ο Πανιώνιος με 7.
Με πέντε αναμετρήσεις ολοκληρώνεται σήμερα η 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Water Polo League γυναικών. Τα ματς αυτά είχαν αναβληθεί λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων Ολυμπιακού, Βουλιαγμένης, ΝΟ Πατρών, Αλίμου και ΝΟ Ρεθύνου. Το πρόγραμμα της αγωνιστικής άνοιξε με τη νίκη της ΝΕ Πατρών με 7-6 επί της Ηλιούπολης με 7-6. Τα σημερινά ματς: Γλυφάδα - Χανιά (12.30), Ρέθυμνο - Βουλιαγμένη (12.30), Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (19.30), ΝΟ Πατρών - Αλιμος (19.30), Πανιώνιος - Εθνικός (19.30).