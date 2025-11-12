ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

«Πέταξε» στην κορυφή της Super League o ΠΑΟΚ

Eurokinissi

Μπάσκετ: Σε ρόλο οδηγού ο Αθηναϊκός

Η εμφατική νίκη του ΠΑΟΚ με 4-1 επί της ΑΕΚ στην Τούμπα, στο ντέρμπι κορυφής της Super League ποδοσφαίρου γυναικών, ξεχώρισε ανάμεσα στα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής. Απέναντι στις πρωταθλήτριες «κιτρινόμαυρες» οι παίκτριες του ΠΑΟΚ ήταν καταιγιστικές και έφτασαν σε μια σπουδαία νίκη, που τις έφερε μόνες 1ες, αφήνοντας στη 2η θέση τις βασικές τους αντιπάλους. Τα γκολ για τις νικήτριες πέτυχαν οι Καπνίση (6' αυτογκόλ), Αργυρίου (32'), Γουίχι (56') και Τζούρτζεβιτς (76'), ενώ για την ΑΕΚ είχε μειώσει η Βιολάρι (42'). Στα υπόλοιπα ματς, σημαντικές εκτός έδρας νίκες πέτυχαν η ΡΕΑ, 2-1 επί της Κηφισιάς, και ο Βόλος, 1-0 επί των Τρικάλων στο θεσσαλικό ντέρμπι. Αλλα αποτελέσματα: ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης 1-1, Νέες Ατρομήτου - Αγία Παρασκευή 0-0, Παναθηναϊκός - Οδυσσέας Μοσχάτου 0-0, Βόλος 2004 - Αχαρναϊκός 3-0 (χωρίς αγώνα). Στη βαθμολογία προηγείται ο ΠΑΟΚ με 21 βαθμούς και ακολουθούν η ΑΕΚ με 18, ο Αστέρας Τρίπολης με 16 και ο ΟΦΗ με 14.

Στην κορυφή της Α1 μπάσκετ γυναικών διατηρείται ο Αθηναϊκός, που συνέχισε νικηφόρα στην 6η αγωνιστική με το ευρύ 80-46 επί του Παναθλητικού. Κατά τ' άλλα ξεχώρισε η επιβλητική νίκη του Παναθηναϊκού με 108-56 επί του Βόλου, με τους 52 πόντους να αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες διαφορές στην ιστορία του ελληνικού γυναικείου μπάσκετ. Εύκολα πέρασε και ο Ολυμπιακός από τη Θεσσαλονίκη, 90-73 τον ΠΑΟΚ, ενώ νίκες πήραν επίσης ο Αμύντας, 79-67 τον Πρωτέα Βούλας, και ο Πανσερραϊκός, 70-66 τον ΠΑΣ Γιάννινα. Στη βαθμολογία προηγείται ο Αθηναϊκός με 11 βαθμούς, Παναθηναϊκός και Πανσερραϊκός έχουν από 10 και ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 9.

Bόλεϊ: Τριπλή «συγκατοίκηση» στο «ρετιρέ»

Τριπλή «συγκατοίκηση» στην κορυφή της Volleyleague γυναικών έφεραν τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής, αφού Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ με «καθαρές» νίκες εκμεταλλεύτηκαν την απώλεια του μέχρι πρότινος μόνου 1ου Παναθηναϊκού, πιάνοντας τις «πράσινες» στο «ρετιρέ». Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε δύσκολα της ΑΕΚ με 3-2 σετ (23-25, 25-22, 22-25, 25-23, 9-15), σε ένα συναρπαστικό και αμφίρροπο ντέρμπι, όπου είχε κορυφαία την Γουάιτ, και κατάφερε έτσι να διατηρήσει το αήττητό του, χάνοντας ωστόσο έναν βαθμό. Από τη μεριά του ο Ολυμπιακός, συνεχίζοντας φουριόζος μετά την ευρωπαϊκή νίκη επί της ουγγρικής Βάσας, πέρασε από τη Θεσσαλονίκη με «καθαρή» νίκη 3-0 επί του Αρη (15-25, 16-25, 22-25). Με «διπλό» έφυγε και ο ΠΑΟΚ από την Αθήνα, 3-1 τον Ηλυσιακό (22-25, 22-25, 25-22, 21-25). Αλλα αποτελέσματα: ΖΑΟΝ - Μαρκόπουλο 3-1, Μίλων - Θέτις 2-3, Πανιώνιος - ΑΟ Θήρας 3-1. Στη βαθμολογία ισοβαθμούν στην κορυφή έχοντας από 10 βαθμούς Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, ενώ ακολουθούν ο ΖΑΟΝ με 8 και ο Πανιώνιος με 7.

Πόλο: Σήμερα το «κυρίως πιάτο»

Με πέντε αναμετρήσεις ολοκληρώνεται σήμερα η 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Water Polo League γυναικών. Τα ματς αυτά είχαν αναβληθεί λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων Ολυμπιακού, Βουλιαγμένης, ΝΟ Πατρών, Αλίμου και ΝΟ Ρεθύνου. Το πρόγραμμα της αγωνιστικής άνοιξε με τη νίκη της ΝΕ Πατρών με 7-6 επί της Ηλιούπολης με 7-6. Τα σημερινά ματς: Γλυφάδα - Χανιά (12.30), Ρέθυμνο - Βουλιαγμένη (12.30), Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (19.30), ΝΟ Πατρών - Αλιμος (19.30), Πανιώνιος - Εθνικός (19.30).