Στόχος της Εθνικής είναι να ολοκληρώσει θετικά την παρουσία της στα προκριματικά, καθώς οι καθοριστικές ήττες από Σκωτία και Δανία τις προηγούμενες αγωνιστικές τής στέρησαν κάθε ελπίδα να διεκδικήσει την επιστροφή της σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Η απουσία βαθμολογικού ενδιαφέροντος, αλλά και τα απρόοπτα που προέκυψαν με τραυματισμούς της τελευταίας στιγμής, έδωσαν στον ομοσπονδιακό τεχνικό Ιβάν Γιοβάνοβιτς την ευκαιρία να καλέσει αρκετά νέα πρόσωπα στην αποστολή της Εθνικής σε σχέση με τα προηγούμενα ματς. Ετσι, στην αποστολή εντάχθηκαν ο Μπάμπης Κωστούλας της Μπράιτον και για πρώτη φορά ο επίσης νεαρός Νεκτάριος Τριάντης της αμερικανικής Μινεσότα. Σε δεύτερη φάση ο ομοσπονδιακός τεχνικός κάλεσε εκτάκτως για πρώτη φορά τον Ανδρέα Τεττέη της Κηφισιάς, ο οποίος πήρε τη θέση του τραυματία Φώτη Ιωαννίδη, και τον Τάσο Μπακασέτα, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον επίσης τραυματία Γιάννη Κωνσταντέλια.