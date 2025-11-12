ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 - ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ

Με νέα πρόσωπα στο φινάλε η Εθνική

Eurokinissi Sports

Χωρίς ελπίδες πρόκρισης πια, η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου ετοιμάζεται να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στον 3ο προκριματικό όμιλο του Μουντιάλ 2026 με τις δύο τελευταίες αγωνιστικές: Για την 5η υποδέχεται τη Σκωτία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» το Σάββατο 15 Νοέμβρη, ενώ για την 6η και τελευταία θα ταξιδέψει στο Μινσκ προκειμένου να αντιμετωπίσει τη Λευκορωσία την Τρίτη 18 Νοέμβρη.

Στόχος της Εθνικής είναι να ολοκληρώσει θετικά την παρουσία της στα προκριματικά, καθώς οι καθοριστικές ήττες από Σκωτία και Δανία τις προηγούμενες αγωνιστικές τής στέρησαν κάθε ελπίδα να διεκδικήσει την επιστροφή της σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η απουσία βαθμολογικού ενδιαφέροντος, αλλά και τα απρόοπτα που προέκυψαν με τραυματισμούς της τελευταίας στιγμής, έδωσαν στον ομοσπονδιακό τεχνικό Ιβάν Γιοβάνοβιτς την ευκαιρία να καλέσει αρκετά νέα πρόσωπα στην αποστολή της Εθνικής σε σχέση με τα προηγούμενα ματς. Ετσι, στην αποστολή εντάχθηκαν ο Μπάμπης Κωστούλας της Μπράιτον και για πρώτη φορά ο επίσης νεαρός Νεκτάριος Τριάντης της αμερικανικής Μινεσότα. Σε δεύτερη φάση ο ομοσπονδιακός τεχνικός κάλεσε εκτάκτως για πρώτη φορά τον Ανδρέα Τεττέη της Κηφισιάς, ο οποίος πήρε τη θέση του τραυματία Φώτη Ιωαννίδη, και τον Τάσο Μπακασέτα, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον επίσης τραυματία Γιάννη Κωνσταντέλια.