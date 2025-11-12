ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ξεκινάνε αύριο οι εκλογές στην Αθήνα

Η ακόμα παραπέρα ισχυροποίηση του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου θα αποτελέσει νίκη για τον κλάδο και συνολικά για τους εργαζόμενους στον χώρο του Πολιτισμού, απέναντι στη λογική της πλειοψηφίας του ΔΣ της ΠΟΘΑ, για να δυναμώσει η γραμμή της σύγκρουσης με τα συμφέροντα της μεγάλης εργοδοσίας και της πολιτικής που τα υπηρετεί.

Για αυτό και οι μουσικοί θα δυναμώσουν με την ψήφο τους το «Αγωνιστικό Μέτωπο Μουσικών», ενισχύοντας κι άλλο την αγωνιστική γραμμή του Συλλόγου.

Οπως άλλωστε σημειώνει στο κάλεσμά του ο αρχιμουσικός Μίλτος Λογιαδής, που συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο του «Αγωνιστικού Μετώπου Μουσικών»:

«Είναι πολύ σημαντικό, σήμερα να έχουμε ισχυρό συνδικαλιστικό κίνημα, δυνατή εκπροσώπηση για να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα, κάποια πράγματα που μέσα στα χρόνια έχουν χαθεί. Και ιδιαίτερα για εμάς τους μουσικούς που ασχολούμαστε με τη συμφωνική μουσική είναι σημαντικό να συμμετέχουμε σε αυτές τις διεργασίες και να βοηθήσουμε τον ΠΜΣ. Εγώ παρατηρώ επειδή δουλεύω σε αυτό το επάγγελμα από το 1990, ιδιαίτερα μετά την οικονομική κρίση να συσσωρεύονται προβλήματα, να κλείνουν Ορχήστρες και να μειώνονται οι αμοιβές των μουσικών. Και ιδιαίτερα σήμερα που έχουμε εξαιρετικούς μουσικούς, που οι Ορχήστρες μας παίζουν εξαιρετικά, που έχουν βελτιώσει το δυναμικό τους, υπάρχουν πάρα πολλοί μουσικοί που δεν έχουν εργασία, που δουλεύουν ως έκτακτοι με πολύ λίγα χρήματα. Γι' αυτό σας καλώ όλους, αλλά ιδιαίτερα αυτούς τους μουσικούς να έρθουν για τις αρχαιρεσίες του Μουσικού Συλλόγου. Για να υπάρξει μια τέτοια εκπροσώπηση που θα τους βοηθήσει στο μέλλον, αλλά θα βοηθήσει και την Τέχνη μας, να υπηρετηθεί σωστά».

Τα μέλη του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου στην Αττική ψηφίζουν στα γραφεία του Σωματείου (Σαπφούς 10) από την Πέμπτη 13 Νοέμβρη έως την Τρίτη 18 Νοέμβρη και πιο συγκεκριμένα: Πέμπτη 13/11 10.00 - 18.00, Παρασκευή 14/11 10.00 - 18.00, Σάββατο 15/11 10.00 - 18.00, Κυριακή 16/11 10.00 - 18.00, Δευτέρα 17/11 10.00 - 15.00 και Τρίτη 18/11 10.00 - 19.00.

Το παράρτημα Κρήτης θα πραγματοποιήσει εκλογές στις 14/11 10.00 - 19.00 στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, στις 16/11 11.00 - 18.00 στο ΕΚ Ρεθύμνου και στις 18/11 9.00 - 19.00 στο ΕΚ Ηρακλείου.

Στο παράρτημα Χανίων οι εκλογές θα γίνουν στο ΕΚ Χανίων το Σάββατο 15/11 15.00 - 20.00 και την Τρίτη 18/11 15.00 - 19.00.

Οι εκλογές στο παράρτημα Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθούν στο ΕΚ Θεσσαλονίκης στις 16/11, 12.00 - 20.00 και 18/11 12.00 - 19.00.

Οι εκλογές στο παράρτημα Λάρισας θα πραγματοποιηθούν στο ΕΚ Λάρισας, στις 15 και 16/11 12.00 - 19.00 και 18/11 18.00 - 19.00, στο παράρτημα Τρικάλων στο ΕΚ Τρικάλων στις 16 10.00 - 20.00 και 18/11 10.00 - 19.00 και στο παράρτημα Καρδίτσας στο ΕΚ Καρδίτσας στις 18/11 12.00 - 19.00.

Οι εκλογές στο παράρτημα Εύβοιας θα πραγματοποιηθούν στο ΕΚ Χαλκίδας στις 15/11 14.00 - 21.00, στις 16/11 12.00 - 20.00, στις 18/11 13.00 - 19.00 και στις 17/11 στα γραφεία του ΕΚ στο Αλιβέρι 19.30 - 21.30.

Οι εκλογές στο παράρτημα Σάμου θα πραγματοποιηθούν στις 17/11 στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου στο Καρλόβασι και στις 18/11 στο ΕΚ Σάμου, στο Βαθύ.

Οι εκλογές στο παράρτημα Ζακύνθου θα πραγματοποιηθούν στις 16/11 10.00 - 13.00 και στις 18/11 18.00 - 19.00 στο ΕΚ Ζακύνθου.

Οι εκλογές στο παράρτημα Καλαμάτας θα γίνουν στις 15/11 16.00 - 21.00 και στις 18/11 17.00 - 19.00 στον χώρο Bassaviola (Παπάζογλου 29).