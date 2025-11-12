WILLIAMS, PΑRT, SHOSTAKOVICH

Μια υπέροχη συναυλία των μουσικών συνόλων της ΕΡΤ

Μια όμορφη συναυλία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας και Χορωδίας της ΕΡΤ πραγματοποιήθηκε χτες στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με αφορμή τα 50 χρόνια από τον θάνατο του Ντ. Σοστακόβιτς.

Οι μουσικοί και οι χορωδοί, των δύο εκ των τριών συνόλων της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Μιχάλη Οικονόμου ταξίδεψαν το κοινό που παρακολούθησε τη συναυλία στους μουσικούς κόσμους των Williams, Part και Shostakovich.

Τα δύο μέρη της συναυλίας, που παρουσιάστηκαν με εξαιρετική αρτιότητα και αισθητική ερμηνεία, περιλάμβαναν τρία έργα, που παρότι εκ πρώτης όψης έμοιαζαν τόσο αντιθετικά αναμεταξύ τους, δημιούργησαν μια συνεκτική μουσική παρουσίαση.

Το πρώτο μέρος ξεκίνησε με τη «Φαντασία σε ένα θέμα του Thomas Tallis», στην οποία ο Ralph Vaughan Williams μεταφέρει τα αναγεννησιακά ακούσματα στις μουσικές αισθητικές αντιλήψεις των αρχών του 20ού αιώνα και ολοκληρώθηκε με τη μυστικιστική απλότητα της μουσικής του Arvo Part με το έργο του «Salve Regina» (όπως το επεξεργάστηκε ενορχηστρωτικά το 2011).

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάστηκε η 11η Συμφωνία του Σοστακόβιτς, αφιερωμένη στην επανάσταση του 1905, η οποία εντυπωσίασε το κοινό με τους εκρηκτικούς ήχους. Μια συμφωνία που αποτύπωσε το μεγαλείο της πάλης του λαού της Ρωσίας εκείνα τα χρόνια, και τις εμπειρίας που κέρδισε παρά την προσωρινή ήττα για να δοθεί νικηφόρα η μάχη της Οκτωβριανής Επανάστασης. Οχι τυχαία ο ίδιος ο Σοστακόβιτς αφιερώνει την επόμενη συμφωνία του στο έτος 1917, μεταφέροντας τους ήχους της 11ης σε νέα επεξεργασία και αναφορά στη 12η Συμφωνία του. Για την 11η Συμφωνία του ο Σοστακόβιτς τιμάται το 1958 με το Βραβείο Λένιν.

Να σταματήσει η υποβάθμιση και απαξίωση των μουσικών συνόλων της ΕΡΤ!

Το όμορφο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα της χθεσινής συναυλίας έγινε δυνατό κόντρα στις δυσκολίες που δημιουργεί το γεγονός ότι τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ με τη συνολική ευθύνη των κυβερνήσεων των τελευταίων δεκαετιών οδηγούνται σε σταδιακή διαρκή υποβάθμιση και απαξίωση, με ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτό των μεγάλων κενών στις οργανικές θέσεις.

Ενδεικτικό είναι ότι στη χθεσινή συναυλία συμμετείχαν 92 μουσικοί, εκ των οποίων μόλις οι 43 είναι τακτικοί υπάλληλοι, ενώ οι υπόλοιποι ήταν 20 συμβασιούχοι και 29 έκτακτοι.

Συνολικά στα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ από τις 224 οργανικές θέσεις, μόλις 103 είναι καλυμμένες και τα 121 κενά καλύπτονται, όχι πλήρως, από 40 συμβασιούχους που βρίσκονται σε διαρκή ομηρία για το αν και πότε θα ανανεωθούν οι συμβάσεις τους και από έκτακτους μουσικούς, που μήνα τον μήνα αγωνιούν για την επιβίωσή τους.

Την ίδια στιγμή στη χώρα μας υπάρχουν εξαιρετικοί επαγγελματίες μουσικοί που θα μπορούσαν να στελεχώσουν τις θέσεις που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των μουσικών συνόλων.

Χρειάζεται επίσης να σημειώσουμε ότι η σταθερή και μόνιμη απασχόληση μουσικών στις ορχήστρες και στα μουσικά σύνολα είναι καθοριστικής σημασίας για μια σειρά λόγους. Αφορά τις εργασιακές σχέσεις και την επιβίωση των μουσικών, που είναι βασικός παράγοντας για την ολοκληρωμένη και σε βάθος καλλιτεχνική αρτιότητα και αισθητική δημιουργία του κάθε μουσικού. Αφορά στη διαμόρφωση ενιαίας αισθητικής και τεχνικής ερμηνείας μιας ορχήστρας και μιας χορωδίας που αριθμεί από 30 έως και πάνω από 100 μέλη. Αφορά στην ίδια τη δυνατότητα πρόσβασης του λαού και των εργαζομένων στα έργα της κλασικής μουσικής, η οποία περιορίζεται συνεχώς από την υποβάθμιση των μουσικών συνόλων, μεταξύ των οποίων και εκείνων της ΕΡΤ, τα οποία παράγουν ακόμα έργο υψηλής καλλιτεχνικής αξίας μόνο μέσα από την ιδιαίτερη προσπάθεια των μουσικών που τα απαρτίζουν.

Το ΚΚΕ θα συνεχίσει να στηρίζει με κάθε μέσο τον αγώνα των μουσικών στα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και συνολικά των μουσικών συνόλων της χώρας για τα εργασιακά τους δικαιώματα, για την κάλυψη των οργανικών θέσεων και πάνω απ' όλα για τη δυνατότητα να δημιουργούν και να φέρνουν τα μεγάλα έργα της κλασικής μουσικής στο κοινό που τα έχει ανάγκη: Τους εργαζόμενους και τον λαό.