Η σύγχρονη εργατική τάξη και τα χαρακτηριστικά της

Με μεγάλο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στην Αθήνα, στα γραφεία της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, τοαπό τομε θέμα

Αντιπροσωπείες από 18 συνδικαλιστικές οργανώσεις από την Παλαιστίνη, το Βιετνάμ, την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Νότια Αφρική, την Κύπρο, την Τουρκία, την Τσεχία και την Ινδία βρέθηκαν στο σεμινάριο και συζήτησαν για την κατάσταση και τα χαρακτηριστικά της εργατικής τάξης στο σήμερα, καθώς και για τον κρίσιμο ρόλο των συνδικάτων.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, ο Γιώργος Μαυρίκος, επίτιμος πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας (ΠΣΟ), και ο Πάμπης Κυρίτσης, γενικός γραμματέας της ΠΣΟ.

Η παρουσίαση του σεμιναρίου έγινε από τον Γιάννη Πρωτούλη, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ. Με επίκεντρο τα χαρακτηριστικά της εργατικής τάξης, τον πρωτοπόρο ρόλο της όπως τον θεμελίωσαν οι Μαρξ - Ενγκελς, αλλά και τα κριτήρια που προσδιόρισε ο Λένιν, έγινε προσπάθεια να απαντηθεί η ρεφορμιστική και αστική προπαγάνδα που μιλά για το «τέλος της εργατικής τάξης».

«Είναι κεντρικό καθήκον στα συνδικάτα μας η αποκάλυψη, στους εργαζόμενους, του μηχανισμού της εκμετάλλευσης, η διαπαιδαγώγηση, η ασυμφιλίωτη σύγκρουση με το κεφάλαιο. Οσο κι αν θέλουν να μας πείσουν κάποιοι ότι η ιστορία του εργατικού κινήματος υπήρχε κάποτε αλλά δεν υπάρχει πια, είναι χρέος μας η ανάδειξη των νέων προκλήσεων που πρέπει να μελετηθούν», τόνισε μεταξύ άλλων ο Γ. Πρωτούλης.