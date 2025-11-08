«Πάρτι γενεθλίων», ή αλλιώς όταν η κατρακύλα δεν έχει πάτο

«"Πάρτι γενεθλίων", ή αλλιώς όταν η κατρακύλα δεν έχει πάτο»: Με αυτόν τον τίτλο σχολιάζει η «Αγωνιστική Συσπείρωση» στην ΠΟΕΔΗΝ το γελοίο σόου του υπουργού Υγείας, που την Παρασκευή με ένα κουτί γλυκά λόγω των ...γενεθλίων του πήγε να κεράσει τη συνδικαλιστική ηγεσία της ΠΟΕΔΗΝ στα γραφεία της, την ώρα που οι υγειονομικοί στα νοσοκομεία απεργούσαν, απαιτώντας αύξηση της χρηματοδότησης, προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού.

Οι συνδικαλιστές της «Αγωνιστικής Συσπείρωσης» καταγγέλλουν την πλειοψηφία της διοίκησης της ΠΟΕΔΗΝ, καθώς «υποδέχτηκαν την εργοδοσία, τον υπουργό εμπορίας της Υγείας, τον υπουργό που έκλεισε 3 νοσοκομεία, που έβγαλε σε διαθεσιμότητα δεκάδες υγειονομικούς, στον χώρο όπου έπρεπε να συζητάμε για το πώς θα αντιπαλέψουμε τα αντιλαϊκά μέτρα αυτής της κυβέρνησης και των προηγούμενων».

Επισημαίνει μάλιστα ότι δεν είναι η πρώτη φορά, αντίθετα έχουν ...παρελθόν, καθώς «ήταν οι ίδιοι που καλούσαν τον Γεωργιάδη να μιλήσει στο βήμα απεργιακής συγκέντρωσης (!) όταν απέλυαν συναδέλφους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Η πλειοψηφία των ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ στην ΠΟΕΔΗΝ μετέτρεψε την αγωνία των εργαζομένων, την αγανάκτηση και την αγωνιστική τους διεκδίκηση σε πάρτι γενεθλίων του υπουργού Υγείας, την ίδια μέρα που ο ίδιος αρνήθηκε συνάντηση με το σύνολο της ΠΟΕΔΗΝ».

«Βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία», σημειώνουν οι συνδικαλιστές της «Αγωνιστικής Συσπείρωσης» για τις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ στην ΠΟΕΔΗΝ, «ώστε να επικρατήσουν σιγή νεκροταφείου και τρομοκρατία μπροστά στα αντιλαϊκά μέτρα.

Αξιος ο μισθός τους!».

Στον αντίποδα των παραπάνω αθλιοτήτων, οι συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ καλούν τους εργαζόμενους «να πάρουν τώρα την υπόθεση στα χέρια τους, να γυρίσουν την πλάτη στους κυβερνητικούς συνδικαλιστές, να συσπειρωθούν στα σωματεία τους, να κλιμακώσουν τη δράση τους ενάντια στην εμπορευματοποίηση της Υγείας».