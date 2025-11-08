ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ - ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Αφετηρία νέας κλιμάκωσης του αγώνα για τη ζωή και τα δικαιώματα της εργατικής τάξης

Στις 12 Νοέμβρη στην Αθήνα, στις 11 Νοέμβρη σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Λάρισα | Συνδικαλιστές μιλούν στον «Ριζοσπάστη» για την προετοιμασία

Λίγες μέρες μένουν για τις μεγάλες συσκέψεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις, αποτελώντας σταθμό κλιμάκωσης της πάλης και των αγώνων.

«Καμία αναμονή», είναι το κάλεσμα που απευθύνουν Σωματεία, Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες παίρνοντας τη σκυτάλη από τις απεργίες της 1ης και της 14ης Οκτώβρη. Και το σύνθημα αυτό γίνεται κάλεσμα οργάνωσης και αγώνα κόντρα στην προσπάθεια να γίνουν οι εργαζόμενοι «θεατές» και «παρατηρητές» των εξελίξεων.

Με το νομοσχέδιο για το 13ωρο και την εργασιακή εξόντωση να έχει γίνει νόμος, στο επίκεντρο βρίσκεται η πάλη για τον εργάσιμο χρόνο, για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, για να μπαίνουν εμπόδια στην προσπάθεια της εργοδοσίας να επιβάλει το νέο ξεχαρβάλωμα στους χώρους δουλειάς.

Στην Αθήνα η σύσκεψη των σωματείων θα γίνει την Τετάρτη 12 Νοέμβρη, στις 6.30 μ.μ. στον κινηματογράφο «Studio» (Σταυροπούλου 33, πλατεία Αμερικής).

Στη Θεσσαλονίκη η σύσκεψη των σωματείων θα γίνει την Τρίτη 11 Νοέμβρη, στις 7 μ.μ. στο σινεμά «Φαργκάνη».

Στην Πάτρα, το Εργατικό Κέντρο καλεί την Τρίτη 11 Νοέμβρη στις 6.30 μ.μ. στα γραφεία του.

Στη Λάρισα, το Εργατικό Κέντρο καλεί την Τετάρτη 12 Νοέμβρη, στις 6.30 μ.μ., στην ισόγεια αίθουσα των γραφείων του.

Συζητώντας με συνδικαλιστές από σωματεία που προετοιμάζουν τη σύσκεψη στην Αθήνα, μας μεταφέρουν το κλίμα από τους χώρους δουλειάς, την προσπάθεια οργάνωσης της πάλης κόντρα σε κυβέρνηση και εργοδοσία.

Στο Εμπόριο ετοιμάζονται για μάχη μπροστά στο νέο «εορταστικό» ξεχείλωμα του ωραρίου

Οπως αναφέρει η Ηλιάννα Χατζηευσταθίου, πρόεδρος του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, για το επόμενο διάστημα που η επίθεση θα ενταθεί, το Σωματείο ήδη παίρνει τα μέτρα του, όπως αποφασίστηκε και στην πρόσφατη ανοιχτή συνεδρίαση του ΔΣ.

«Στον κλάδο μας μπαίνουμε σε μια πολύ απαιτητική και δύσκολη περίοδο, για εμάς και τους συναδέλφους, με την Black Friday, το εορταστικό ωράριο και τις εργάσιμες Κυριακές, που χρειάζεται να μας βρει έτοιμους να οργανώσουμε τον αγώνα σε κάθε χώρο», αναφέρει. Και ξεχωρίζει τη διεκδίκηση «να μην χαθούν ρεπό, διαλείμματα, άδειες, να έχουν σταθερό μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας όλοι οι συνάδελφοι, χωρίς ατελείωτες υπερωρίες, να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού πλήρους απασχόλησης προκειμένου να βγει ο τεράστιος όγκος δουλειάς». Παράλληλα επισημαίνει πως η συμμετοχή των εργαζομένων του κλάδου στις απεργίες ενάντια στο 13ωρο και την «ευελιξία» αφήνουν πλούσια παρακαταθήκη και μηνύματα αισιοδοξίας.

«Αυτές τις ημέρες, στον απόηχο της απεργίας, οργανώνεται μια μεγάλη μάχη στο επιχειρησιακό σωματείο του Metro - My market που προχωράει σε εκλογές. Γίνεται προσπάθεια να εκφραστεί η φωνή των εργαζομένων σε ένα σωματείο του οποίου η πλειοψηφία στο ΔΣ έως τώρα είναι ταγμένη στο πλευρό της εργοδοσίας με τους ανθρώπους της μέσα σε αυτό. Στα ΙΚΕΑ, μια σειρά εργαζόμενοι προσπερνώντας την υπονόμευση του αγώνα από την πλειοψηφία της προσωρινής διοίκησης του επιχειρησιακού σωματείου, οργάνωσαν μια μεγάλη απεργιακή απάντηση με συμμετοχή πολλών συναδέλφων στην απεργία την 1η του Οκτώβρη, ενώ μπροστά τους έχουν τη μάχη των εκλογών τους, που πρέπει να αποτελέσει τον κρίκο συνέχισης αυτού του αγώνα, για να δίνεται από καλύτερες θέσεις. Ενώ και το επιχειρησιακό σωματείο στα Praktiker, προχώρησε σε Γενική Συνέλευση και οργανώνει απεργία για την υπογραφή επιχειρησιακής ΣΣΕ». Ο ΣΕΑ προγραμματίζει μάλιστα σύσκεψη με τους εργαζόμενους στα καταστήματα της Ερμού την Κυριακή 23 Νοέμβρη.

Με παρακαταθήκη τις απεργίες οργανώνονται οι καθαρίστριες

Την πλούσια παρακαταθήκη των δύο απεργιών σημειώνει η Χριστίνα Καραμαλίκη, πρόεδρος του Σωματείου Καθαριστριών - Καθαριστών Πειραιά, με τη συζήτηση για το τι είναι αναγκαίο και σύγχρονο σήμερα για την εργατική τάξη να συνεχίζεται μέσα στους χώρους.

«Οι Γενικές Συνελεύσεις, οι εξορμήσεις, οι ατομικές συζητήσεις στους χώρους δουλειάς μάς έδωσε τη δυνατότητα να συζητήσουμε με περισσότερους εργαζόμενους και να εκφραστεί το "κάτι πρέπει να γίνει", το "δεν πάει άλλο" που μουρμουράει ο κάθε συνάδελφος, αφού το ξεσάλωμα των εργολάβων με εργαλείο το αντεργατικό οπλοστάσιο στα χέρια τους δεν έχει τελειωμό. Η σύσκεψη της Τετάρτης αυτόν τον σκοπό υπηρετεί. Να οργανώσει τα επόμενα βήματα απέναντι και στην 13ωρη εξόντωση που έχει γίνει νόμος και να βρεθούν στο προσκήνιο οι δικές μας ανάγκες, που είναι σε σύγκρουση με τον "στενό κορσέ" των αντιλαϊκών νόμων και των επόμενων νομοσχεδίων που ετοιμάζονται να φέρουν. Το σημερινό προοδευτικό και αναγκαίο είναι το αίτημα για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο με ΣΣΕ και πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς», ξεκαθάρισε.

«Καζάνι που βράζει» και η Εκπαίδευση

«Καζάνι που βράζει» είναι οι χώροι της Εκπαίδευσης, με τον Δημήτρη Ακτύπη, οργανωτικό γραμματέα της ΟΛΜΕ και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ, να μεταφέρει τον αγωνιστικό παλμό από τα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια στις 6 Νοέμβρη. «Νιώθουμε περηφάνια, αλλά και αισιοδοξία, που σταθήκαμε στο πλευρό των μαθητών μας για να υπερασπιστούμε μαζί το δικαίωμα στη μόρφωση, στη ζωή με αξιοπρέπεια, σε ένα πραγματικά δημόσιο και δωρεάν σχολείο», σημείωσε.

Και πρόσθεσε πως «οι συνάδελφοι, μέσα από τις ΕΛΜΕ και τους Συλλόγους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προετοιμάζουμε τη συμμετοχή μας στη μεγάλη σύσκεψη των συνδικάτων και ταυτόχρονα την κλιμάκωση της πάλης σε όλους τους χώρους της Εκπαίδευσης, με συνελεύσεις, συσκέψεις, περιοδείες και ανοιχτές συζητήσεις σε κάθε σχολείο.

Ανοίγουμε τη συζήτηση για το γεγονός ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει και την Εκπαίδευση με τη λογική του "κόστους" και των περικοπών. Την ώρα που στο όνομα της πολεμικής οικονομίας βρίσκει δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς και κάνει δώρα σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, δηλώνει πως "δεν υπάρχουν χρήματα" για μαζικούς διορισμούς, για σύγχρονες υποδομές και για αξιοπρεπείς μισθούς στους εκπαιδευτικούς. Θέλουμε η φωνή των εκπαιδευτικών να ακουστεί δυνατά, να μεταφέρουμε τη ζωντανή εμπειρία από την τάξη, τα προβλήματα, τις διεκδικήσεις μας. Η 12η Νοέμβρη πρέπει να αποτελέσει αφετηρία για μια πιο πλατιά και αποφασιστική συνέχεια του αγώνα για ζωή και δουλειά με δικαιώματα για το σχολείο που θα μορφώνει ολόπλευρα, θα ανοίγει δρόμους στη γνώση, στη ζωή και στη δημιουργία, που δεν θα διαχωρίζει τους μαθητές ανάλογα με την τσέπη της οικογένειας. Για εκπαιδευτικούς που θα μπορούν να ζουν και να διδάσκουν με αξιοπρέπεια».

Δυναμώνουμε τις συλλογικές διαδικασίες

«Τώρα πρέπει να δυναμώσουν οι συλλογικές διαδικασίες - οι Γενικές Συνελεύσεις και οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς, που φέρνουν στο προσκήνιο τις δικές μας ανάγκες, το δίκιο των εργαζομένων. Αναμετριόμαστε παντού με την πολιτική που θυσιάζει τις ανάγκες μας στον βωμό του κέρδους!», είναι το κάλεσμα μάχης που απευθύνουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις μπροστά στις συσκέψεις, θέτοντας στην πρώτη γραμμή τις διεκδικήσεις:

- Για σταθερό και συνεχή ημερήσιο χρόνο εργασίας, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο κατοχυρωμένο μέσα από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ώστε να μπορούμε να κατοχυρώνουμε και τον ελεύθερο χρόνο που έχουμε ανάγκη.

- Για μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές, για να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια από τον μισθό μας. Για επιστροφή του 13ου και του 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, της 13ης και της 14ης σύνταξης στους συνταξιούχους.

- Για μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, γιατί οι ζωές μας δεν είναι κόστος.

- Για άμεσα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια. Απορρίπτουμε τον νέο αιματοβαμμένο προϋπολογισμό που μας φορτώνει 70 δισ. ευρώ φόρους, ενώ εξασφαλίζει πάνω από 23 δισ. ευρώ επιδοτήσεων στο κεφάλαιο για την πολεμική προετοιμασία και την ανταγωνιστικότητα.

- Ενάντια στο σάπιο κράτος του κεφαλαίου, που οργανώνει νέα σχέδια καταστολής απέναντι στο εργατικό - λαϊκό κίνημα.

- Καμία συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Στο πλευρό του ηρωικού λαού της Παλαιστίνης, απέναντι στην ντροπιαστική στάση της ελληνικής κυβέρνησης και των κομμάτων που στηρίζουν τα ισραηλινά εγκλήματα και το σχέδιο Τραμπ. Η κυβέρνηση να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, όπως οφείλει.

- Δράση και αλληλεγγύη απέναντι στο αίσχος των πλειστηριασμών, απέναντι στην ασυδοσία των «κορακιών» πάνω στο βιος του λαού.

- Αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Εκπαίδευση.

Τη Δευτέρα η συνέλευση του Συνδικάτου Επισιτισμού Αττικής

«Συζητάμε για τα συμπεράσματα από τις απεργίες και για την οργάνωση της συνέχειας του αγώνα για αυξήσεις στους μισθούς και υπογραφή ΣΣΕ»: Το κάλεσμα αυτό απευθύνει για τη Γενική του Συνέλευση το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων Αττικής τη Δευτέρα 10 Νοέμβρη, στις 4 μ.μ., στο ξενοδοχείο «Wyndham». Την ίδια μέρα το Συνδικάτο οργανώνει στάση εργασίας από τις 3 μ.μ. μέχρι τις 7 μ.μ.