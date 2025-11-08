ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ

Μαζική απεργιακή απάντηση στην εγκληματική πολιτική της εμπορευματοποίησης

Μήνυμα κλιμάκωσης του δίκαιου αγώνα για την υγεία του λαού και αποκάλυψης της πραγματικότητας που επιχειρεί να κουκουλώσει η κυβέρνηση αποτέλεσε η πανελλαδική απεργιακή συγκέντρωση της ΟΕΝΓΕ στο υπουργείο Υγείας, με την οποία κορυφώθηκε η 48ωρη απεργία των νοσοκομειακών γιατρών.

Διαδηλώνοντας με τις Ενώσεις τους από την Αχαΐα μέχρι τη Χαλκιδική και από τη Λάρισα μέχρι την Κρήτη, ξεκαθάρισαν ότι δεν συμβιβάζονται με την πολιτική της εμπορευματοποίησης που φέρνει τη μιζέρια για ασθενείς και υγειονομικούς, σε πλήρη αντίθεση με τις δυνατότητες από την τεράστια πρόοδο της επιστήμης για πρόληψη - διάγνωση - θεραπεία το 2025.

Στο πλευρό των γιατρών βρέθηκαν η Λουίζα Ράζου, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, και ο Χρήστος Κατσώτης, μέλος της ΚΕ και βουλευτής του ΚΚΕ.

Παραβρέθηκε επίσης αντιπροσωπεία της Γραμματείας του ΠΑΜΕ. Στην απεργιακή συγκέντρωση συμμετείχαν μάλιστα σωματεία και φορείς από άλλους κλάδους. Μαζί τους και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΔΕΚΟ - Τραπεζών, η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ) κ.ά.

Σε κλίμα αναβρασμού, με τους γιατρούς να μεταφέρουν την αγανάκτησή τους για την κατάσταση μέσα στα νοσοκομεία από την πολιτική «κόστους - οφέλους», μια σειρά εκπρόσωποι Ενώσεων και συλλόγων από όλη τη χώρα μίλησαν για τον αγώνα που δίνουν τόσο για τα δικαιώματά τους όσο και για το καθολικό δικαίωμα του λαού σε αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία.

Παλεύουμε για κάθε άνθρωπο που δικαιούται φροντίδα χωρίς να κοιτάζει το πορτοφόλι του





, αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στις «πολεμικές εφημερίες», όπου πάνω από 1.000 ασθενείς περνάνε σε ένα 24ωρο, στους γιατρούς που δουλεύουν χωρίς ανάσα 32 ώρες, στους ειδικευόμενους που τρέχουν όλη μέρα χωρίς ρεπό και εκπαίδευση, στους μισθούς που είναι κάτω κι από τα επίπεδα του 2011. «Οσοι είμαστε εδώ, έχει ο καθένας μας από 500 εφημερίες στην πλάτη του. Οι λίστες αναμονής δεν μειώθηκαν. Διαγράφηκαν», ανέφερε.

Και, θέτοντας το ερώτημα αν «η Υγεία είναι δικαίωμα ή "πακέτο υπηρεσιών" που θα το αγοράζεις αν έχεις να πληρώσεις;», σημείωσε: «Η πραγματικότητα είναι μία: Ο λαός πληρώνει διπλά και τριπλά. Κι ενώ τα δημόσια νοσοκομεία στενάζουν, ο ιδιωτικός τομέας ευημερεί. Με κέρδη. Με επέκταση. Με προνόμια. Με κρατικό χρήμα. Γιατί αυτή είναι η πολιτική τους. Η Υγεία είναι πεδίο αγοράς. Εμείς δεν μιλάμε μόνο για τους γιατρούς. Μιλάμε και για τους ασθενείς. Για κάθε άνθρωπο που δικαιούται φροντίδα, χωρίς να κοιτάζει το πορτοφόλι του».

Τα οξυμένα προβλήματα στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης μετέφερε ο Χρήστος Καραχρήστος, πρόεδρος της ΕΝΙΘ, τονίζοντας ότι αυτά έχουν προκύψει από την εμπορευματική λειτουργία. Οπως είπε, αν λειτουργούσαν και οι 25 χειρουργικές αίθουσες που παραμένουν κλειστές, θα γίνονταν πάνω από 15.000 χειρουργεία τον χρόνο, μηδενίζοντας τις λίστες αναμονής.

Την εικόνα από την Αχαΐα, από τα δύο μεγάλα νοσοκομεία μετέφερε ο Χρήστος Δάβουλος, πρόεδρος της ΕΙΝΑ, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στις πάνω από 400 παραιτήσεις την τελευταία 5ετία.

Ο Μάκης Αραβανής, πρόεδρος της ΕΙΝ Αιτωλοακαρνανίας, αναφέρθηκε στα νέα οργανογράμματα που φέρνει το υπουργείο, δηλαδή το τέχνασμα να μπουν υπηρεσίες σε κοινές διευθύνσεις ώστε να επιταχυνθεί η συγχώνευση και κατάργηση τμημάτων, κλινικών. «Να αφήσει τα μισόλογα και να πάρει πίσω την εγκύκλιο», απαίτησε.

Από την Ενωση της Χαλκιδικής, η Ναταλία Κεσίδου σημείωσε την ανάγκη για ουσιαστική ενίσχυση των νοσοκομείων, ενώ η Ράνια Μπέτση από την Ενωση του Ηρακλείου στάθηκε στους ανυπολόγιστους κινδύνους για την Υγεία από την επισφαλή λειτουργία πολλών υποστελεχωμένων τμημάτων. Χαρακτηριστική είναι η αδυναμία λειτουργίας του 25% των κλινών ΜΕΘ και του 40% των χειρουργικών αιθουσών στα νοσοκομεία Κρήτης. Επίσης, από την Ενωση του Ρεθύμνου, η Πόλα Νεονάκη υπογράμμισε ότι οι ειδικευόμενοι είναι «είδος προς εξαφάνιση».

Την εξίσου τραγική κατάσταση στη Λάρισα ανέδειξε ο Νίκος Νταφούλης, από την Ενωση Νοσοκομειακών Γιατρών του νομού, αφού «μόνο στο Γενικό Νοσοκομείο υπάρχουν 250 κενές οργανικές θέσεις προσωπικού και 7 χειρουργικές αίθουσες στα δύο νοσοκομεία του νομού είναι κλειστές, με αποτέλεσμα να γιγαντώνονται οι επιχειρηματικοί όμιλοι Υγείας».

Ο Εκτορας Γάζος, από την Ενωση της Καρδίτσας, σημείωσε ότι οι μόνιμοι γιατροί είναι λιγότεροι ακόμα και σε σχέση με 5 χρόνια πριν, υπογραμμίζοντας πως στην περιοχή «μαζί με τους αγρότες ξεκληρίζονται και τα νοσοκομεία, ενώ στα ΚΥ οι ελλείψεις των γιατρών ξεπερνούν το 80%».

Την αθλιότητα που είναι σε εξέλιξη σε βάρος των ψυχιάτρων με το στήσιμο κατηγοριών επειδή δεν υπάρχουν άδειες κλίνες στις εφημερίες κατήγγειλε η Εφη Τσομάκα, πρόεδρος της 5μελούς Επιτροπής ΕΙΝΑΠ στη ΠΟΝΟΜΟΨΥΑ (πρώην ΨΝΑ Δαφνί). Μέχρι στιγμής 4 ψυχίατροι καλούνται να λογοδοτήσουν ως «ύποπτοι για αδικήματα», σημείωσε απαιτώντας να πάψει κάθε τέτοια διαδικασία. Γι' αυτό και κάλεσε στη σύσκεψη ψυχιάτρων της Αττικής που θα γίνει την Τρίτη στα γραφεία της ΕΙΝΑΠ.

Τέλος, ο Αλ. Θεολόγου από τον Φοιτητικό Σύλλογο Ιατρικής Αθήνας τόνισε ότι «η Υγεία και η Παιδεία δεν είναι εμπόρευμα».

«Ταβάνι» μόνο για τις ανάγκες και τα δικαιώματά μας

Τους χιλιάδες απεργούς από τα δημόσια νοσοκομεία που αγωνίζονται απέναντι στο «αίσχος και τη μιζέρια της πραγματικότητας» χαιρέτισε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας Γιάννης Γαλανόπουλος.

Και, ανατρέποντας την προπαγάνδα της κυβέρνησης, υπογράμμισε: «Είναι μιζέρια να αποδεχτούμε τον ρεαλισμό, δηλαδή τις 100 κλειστές χειρουργικές αίθουσες από τις 210 στο λεκανοπέδιο Αττικής. Χιλιάδες δεν μπορούν να χειρουργηθούν δωρεάν στην ώρα τους. Γιατί ή θα πρέπει να έχει χρήματα για να χειρουργηθεί στην ώρα του ή να τον ελεήσει το Ταμείο Ανάκαμψης. Ενας γιατρός να κάνει 15 εφημερίες στην επαρχία και στο τέλος να γίνονται περικοπές στην αποζημίωσή του.

Είναι μιζέρια οι μετακινήσεις γιατρών ανά την Ελλάδα, σήμερα στο νοσοκομείο, αύριο στο ΚΥ, μεθαύριο μόνος σου κι ας είσαι αγροτικός, χωρίς επιμελητή...

Αυτό είναι μιζέρια το 2025, όταν η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν κάνει αλματώδη πρόοδο, όταν ο πλούτος που παράγεται είναι πολύ μεγάλος, όταν τα φορολογικά έσοδα σπάνε ταμεία από το υστέρημα του ελληνικού λαού, 95% της φορολογίας είναι από την τσέπη μας. Πού πάνε αυτά τα χρήματα; Γιατί δεν "γυρίζουν" σε προσλήψεις προσωπικού στα νοσοκομεία, γιατί δεν αυξάνουν τους μισθούς μας; Γιατί όταν διεκδικούμε μονίμως απέναντί μας υπάρχει δημοσιονομικό ταβάνι; Γιατί δεν υπάρχει ταβάνι για φρεγάτες, για ΝΑΤΟικούς εξοπλισμούς; Γιατί υπάρχει ταβάνι μόνο για τις ανάγκες και τα δικαιώματά μας. Δεν θα τους περάσει».

Σημειώνεται ότι και την Παρασκευή η ηγεσία του υπουργείου Υγείας αρνήθηκε να συναντηθεί με την Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών. «Εδώ κι έναν μήνα προσπαθούμε με αλλεπάλληλα αιτήματα, γραπτά, τηλεφωνικά, προφορικά, να κλείσουμε ραντεβού με την ηγεσία του υπουργείου», σχολίασε ο Γ. Γαλανόπουλος.

Ο υπουργός προτιμάει τα κεράσματα με τους συνδικαλιστές της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ

Στον αντίποδα ανέδειξε μόλις την Παρασκευή ο υπουργός που πήγε με ...γλυκά στους προνομιακούς συνομιλητές, στους συνδικαλιστές της ΔΑΚΕ και της ΠΑΣΚΕ στην ΠΟΕΔΗΝ (βλ. και θέμα κάτω). «Γιατί αρνείται να συναντηθεί μαζί μας;», αναρωτήθηκε ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, προσθέτοντας: «Επειδή δεν κάνουμε αβάντα, δεν είμαστε κλακαδόροι στα εγκαίνια στα νοσοκομεία; Επειδή διεκδικούμε τα αυτονόητα; Επειδή την ίδια ώρα που κόβει κορδέλες, στην πίσω πόρτα υπάρχουν εκατοντάδες ασθενείς σε ράντζα; Επειδή δεν πήγαμε να ευχαριστήσουμε τους "δωρητές" και να τους φιλήσουμε το χέρι; Αυτοί έχουν μούτρα να πουν στους "δωρητές" ότι απ' αυτά που δώρισαν τα μισά είναι κλειστά, δεν ανάβουν ούτε τα φώτα; Οι μισές χειρουργικές αίθουσες - ακόμη κι αυτές που είναι από "δωρεά"- είναι κλειδαμπαρωμένες, γιατί δεν έχουν πάρει ούτε ένα αναισθησιολόγο, ούτε έναν τραυματιοφορέα. Για αυτό δεν μας θέλουν για συνομιλητές. Και δεν πρόκειται να αλλάξουμε για να μας αγαπήσουν».