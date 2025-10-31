ΟΓΕ - ΕΕΤΕ

«Πίσω από τη βιτρίνα: Γυναίκες της δουλειάς και της ζωής»

Καλούν στη δημιουργία έργου εμπνευσμένου από τη συλλογική δράση των εργαζόμενων γυναικών για την ισοτιμία και τη χειραφέτησή τους

Μια ξεχωριστή εικαστική έκθεση συνδιοργανώνουν ηκαι τοη οποία μέσα από τα μονοπάτια της Tέχνης μάς οδηγεί να ανακαλύψουμε τη γυναίκα «πίσω από τη βιτρίνα».

Η έκθεση, με τίτλο «Πίσω από τη βιτρίνα: Γυναίκες της δουλειάς και της ζωής», θα φιλοξενηθεί το διάστημα 6/3/2026 - 31/3/2026 στον χώρο της Βιβλιοθήκης της Βουλής (πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο).

Καλλιτέχνες, μέλη του ΕΕΤΕ και φοιτητές των Σχολών Καλών Τεχνών της χώρας καλούνται να δημιουργήσουν έργο εμπνευσμένο από τη συλλογική δράση των εργαζόμενων γυναικών για την ισοτιμία και τη χειραφέτησή τους.

Στην ανακοίνωσή τους οι συνδιοργανωτές αναφέρουν: «Σήμερα, που έχουν τυπικά και νομικά καταργηθεί μια σειρά αναχρονιστικά εμπόδια σε σχέση με τα δικαιώματα των γυναικών, έχει αρθεί ουσιαστικά η ανισότιμη θέση τους;

Κατά πόσο έχουν πάψει οι γυναίκες να βιώνουν με τον πιο επώδυνο τρόπο τη βαρβαρότητα της εκμετάλλευσης;

Γιατί οι γυναίκες συνεχίζουν να έρχονται αντιμέτωπες με καταναγκασμούς και διακρίσεις, αναχρονιστικές ιδέες, βίαιες συμπεριφορές;

Μέσα από αυτήν την πρωτοβουλία επιδιώκουμε:

Να αναδειχθούν τα πολλά πρόσωπα της βίας κατά των γυναικών και της ανισοτιμίας τους.

Να καταγγείλουμε παλιές και σύγχρονες αναχρονιστικές αντιλήψεις και πρότυπα για τις σχέσεις των δύο φύλων σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας.

Να καταγγείλουμε την προσπάθεια εμπορευματοποίησης του γυναικείου σώματος, της σεξουαλικότητας και των πλαστών "viral" προτύπων.

Να αναδείξουμε ότι με τους συλλογικούς αγώνες μπορούν να εξασφαλιστούν όλες οι προϋποθέσεις για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών της γυναίκας.

Οι δημιουργοί μέσα από αυτήν την πρωτοβουλία παρουσιάζουν τις σκέψεις τους, εκφράζονται με έναν πολύμορφο, διεισδυτικό και ξεχωριστό αισθητικά - καλλιτεχνικά τρόπο μέσα από όλες τις κατηγορίες των εικαστικών τεχνών: Zωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, φωτογραφία, εγκαταστάσεις, performance, εικαστικά περιβάλλοντα, video-art, καλλιτεχνικά βιβλία, εφαρμογές των εικαστικών τεχνών κ.λπ.

Από το ίδιο το περιεχόμενο και τον χαρακτήρα της έκθεσης, τολμούμε να πούμε πως θα είναι από τα πιο ουσιαστικά και παρεμβατικά εικαστικά γεγονότα του 2026, με βαθύ κοινωνικό αποτύπωμα, για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία και στην Τέχνη».