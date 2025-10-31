Η μουσική του Χατζιδάκι στη μεγάλη οθόνη

Αυτήν την Κυριακή στο Μέγαρο ένας κινηματογραφικός μαραθώνιος

Τηνστοδιοργανώνεται έναςγια τη μεγάλη οθόνη.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις εμβληματικές ταινίες, που σηματοδοτούν διαφορετικές φάσεις της κινηματογραφικής του πορείας και τον αναδεικνύουν όχι μόνο ως μουσικό αλλά και ως αφηγητή, που με τις νότες του χρωμάτιζε την εικόνα και ανέδειξε τον ρόλο της μουσικής ως δραματουργικού στοιχείου της αφήγησης.

Οπως ο ίδιος έλεγε, «η καλή μουσική για τον κινηματογράφο φέρνει πάντα την εικόνα μέσα μας...».

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

12.00 | «Topkapi» (σκηνοθεσία Ζιλ Ντασέν, 1964)

14.30 | «America America» (σκηνοθεσία Ελία Καζάν, 1963)

18.00 | Συζήτηση «Σαν παλιό σινεμά...», αίθουσα «Δημήτρης Μητρόπουλος»

19.30 | «Ποτέ την Κυριακή» (σκηνοθεσία Ζιλ Ντασέν, 1960)

21.30 | «Ο Μεγάλος Ερωτικός» (σκηνοθεσία Παντελής Βούλγαρης, 1973)

Οι ταινίες θα προβληθούν στην αίθουσα «Αλεξάνδρα Τριάντη».

Εισιτήρια: 2107282333, megaron.gr