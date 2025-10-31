Τρεις ποιητές μέσα από τη μουσική του Μίκη

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του μεγάλου μας συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, τηνστις 20.00 στοστην αίθουσα «Αλεξάνδρα Τριάντη», ηθα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με

Θα παρουσιαστούν τραγούδια από τους κύκλους «Επιτάφιος», «Ρωμιοσύνη» και 18 «Λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας» σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου, «Πολιτεία», «Της εξορίας», «Λυρικά» και «Οκτώβρης '78» σε ποίηση Τάσου Λειβαδίτη, καθώς και «Μπαλάντες», «Της Εξορίας» και «Αρκαδία VIIΙ», που περιλαμβάνει το «Μιλώ» και τον «Χάρη», τραγούδια του είδους που ο Μίκης Θεοδωράκης ονομάζει τραγούδια - ποταμό, σε ποίηση Μανόλη Αναγνωστάκη.

Τα τραγούδια της συναυλίας θα ερμηνεύσουν ο Δημήτρης Μπάσης, η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Αγγελος Θεοδωράκης και ο Παναγιώτης Πετράκης, ο οποίος συμμετέχει με τον διπλό ρόλο του ερμηνευτή και του ηθοποιού.

Παίζουν οι μουσικοί: Νίκος Τατασόπουλος (μπουζούκι), Αρης Κούκος (μπουζούκι), Ευαγγελία Μαυρίδου (πιάνο), Ξενοφών Συμβουλίδης (όμποε, φλογέρες, μπαγλαμάς), Νίκος Γκιόλιας (κιθάρα), Αρτέμης Σαμαράς (βιόλα), Λευτέρης Γρίβας (ακορντεόν), Θεόδωρος Κουέλης (μπάσο), Νίκος Σκομόπουλος (ντραμς), Στέφανος Θεοδωράκης - Παπαγγελίδης (κρουστά).

Η καλλιτεχνική διεύθυνση είναι της Μαργαρίτας Θεοδωράκη.

Προπώληση: megaron.gr