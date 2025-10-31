Παρασκευή 31 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 23
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Τρεις ποιητές μέσα από τη μουσική του Μίκη

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του μεγάλου μας συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, την Τετάρτη 3 Δεκέμβρη στις 20.00 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην αίθουσα «Αλεξάνδρα Τριάντη», η Ανεξάρτητη Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με τραγούδια του Μίκη σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου, Τάσου Λειβαδίτη και Μανόλη Αναγνωστάκη.

Θα παρουσιαστούν τραγούδια από τους κύκλους «Επιτάφιος», «Ρωμιοσύνη» και 18 «Λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας» σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου, «Πολιτεία», «Της εξορίας», «Λυρικά» και «Οκτώβρης '78» σε ποίηση Τάσου Λειβαδίτη, καθώς και «Μπαλάντες», «Της Εξορίας» και «Αρκαδία VIIΙ», που περιλαμβάνει το «Μιλώ» και τον «Χάρη», τραγούδια του είδους που ο Μίκης Θεοδωράκης ονομάζει τραγούδια - ποταμό, σε ποίηση Μανόλη Αναγνωστάκη.

Τα τραγούδια της συναυλίας θα ερμηνεύσουν ο Δημήτρης Μπάσης, η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Αγγελος Θεοδωράκης και ο Παναγιώτης Πετράκης, ο οποίος συμμετέχει με τον διπλό ρόλο του ερμηνευτή και του ηθοποιού.

Παίζουν οι μουσικοί: Νίκος Τατασόπουλος (μπουζούκι), Αρης Κούκος (μπουζούκι), Ευαγγελία Μαυρίδου (πιάνο), Ξενοφών Συμβουλίδης (όμποε, φλογέρες, μπαγλαμάς), Νίκος Γκιόλιας (κιθάρα), Αρτέμης Σαμαράς (βιόλα), Λευτέρης Γρίβας (ακορντεόν), Θεόδωρος Κουέλης (μπάσο), Νίκος Σκομόπουλος (ντραμς), Στέφανος Θεοδωράκης - Παπαγγελίδης (κρουστά).

Η καλλιτεχνική διεύθυνση είναι της Μαργαρίτας Θεοδωράκη.

Προπώληση: megaron.gr

    

Κορυφή σελίδας
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Το «Κέικ» στο Θέατρο «Εμπορικόν»
Η μουσική του Χατζιδάκι στη μεγάλη οθόνη
«Πίσω από τη βιτρίνα: Γυναίκες της δουλειάς και της ζωής»
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ