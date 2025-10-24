«ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ» - ΠΑΤΡΑ

Παρουσίαση του βιβλίου «30 μικρά διηγήματα»

Με μια όμορφη εκδήλωση στον προαύλιο χώρο του βιβλιοπωλείου των εκδόσεωνστηνπραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης η παρουσίαση του βιβλίου, παρουσία της ίδιας της συγγραφέως και ηθοποιού,

Τον κόσμο κάθε ηλικίας που συμμετείχε καλωσόρισε εκ μέρους των εκδόσεων και του βιβλιοπωλείου ο Θανάσης Πάνος, ενώ στην εισαγωγή της η συγγραφέας αναφέρθηκε σε ιστορίες από την ίδια της την οικογενειακή ζωή, που της έδωσαν την έμπνευση και να γράψει.

Το βιβλίο περιλαμβάνει «τριάντα ιστορίες ενηλικίωσης, γεμάτες αναμνήσεις και νοσταλγία», όπως επισημάνθηκε με αναφορά επίσης στη γεμάτη νιάτα, έρωτα, φιλία, φτώχεια, αλλά και αλληλεγγύη ζωή, μαζί με τον αγώνα για ένα καλύτερο αύριο, όπως αυτά αποτυπώθηκαν με τη λαγαρή γλώσσα της Ελένης Γερασιμίδου, όπως ανέφερε ο Βασίλης Καλαμαράς, αρθρογράφος του «Ριζοσπάστη», που έκανε την παρουσίαση, συντονίζοντας και τη συζήτηση που ακολούθησε.

Οπως εξήγησε, όλα αυτά αποτυπώνονται σαν μια θεατρική παράσταση ή έναν θεατρικό μονόλογο, που προτρέπει τους αναγνώστες να αναλογιστούν τις δικές τους εμπειρίες να καθορίσουν επίσης τις επιλογές του μέλλοντός τους.

Αναφέρθηκε επίσης στην απλή, λιτή γλώσσα που χρησιμοποιείται στο βιβλίο, στο γεγονός ότι τίποτα απ' όσα γράφονται για μια εποχή που περιγράφεται σε αυτό (μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, την ήττα του ΔΣΕ και πριν την 7ετή δικτατορία) δεν είναι παλιομοδίτικο, «ξεβαμμένο», παρωχημένο, αντιθέτως μπορεί να συμβάλει και να εμπνεύσει με τον δικό του τρόπο τον καθέναν που προβληματίζεται για το αύριο, το μέλλον του, σήμερα.





Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, διαβάστηκαν ορισμένα από τα 30 διηγήματα, από την, ηθοποιό - θεατρολόγο, όπως και ένα ακόμη από τον ηθοποιόπου αναφέρθηκε και στη σχέση του με την Πάτρα.

Η όμορφη βραδιά έκλεισε με την συγγραφέα να υπογράφει βιβλία σε παρευρισκόμενους.