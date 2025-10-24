Ο Χατζιδάκις στο σινεμά

Με αφορμή τη συμπλήρωση, τοαποτίει φόρο τιμής στον σπουδαίο Ελληνα συνθέτη μέσα από έναναφιερωμένο στο έργο του για τη μεγάλη οθόνη.

Ο μαραθώνιος περιλαμβάνει τέσσερις εμβληματικές ταινίες, που σηματοδοτούν διαφορετικές φάσεις της κινηματογραφικής του πορείας και τον αναδεικνύουν όχι μόνο ως μουσικό αλλά και ως αφηγητή, που με τις νότες του χρωμάτιζε την εικόνα και ανέδειξε τον ρόλο της μουσικής ως δραματουργικό στοιχείο της αφήγησης.

Οπως ο ίδιος έλεγε: «Η καλή μουσική για τον κινηματογράφο φέρνει πάντα την εικόνα μέσα μας...».

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

12.00 | Topkapi (σκηνοθεσία: Jules Dassin, 1964)

Στα Αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους

14.30 | America America (σκηνοθεσία: Elia Kazan, 1963)

Στα Αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους

18.00 | Συζήτηση«Σαν παλιό σινεμά...», Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος

19.30 | Ποτέ την Κυριακή (σκηνοθεσία: Jules Dassin, 1960)

Στα Ελληνικά με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους

21.30 | Ο Μεγάλος Ερωτικός (σκηνοθεσία: Παντελής Βούλγαρης, 1973)

Στα Ελληνικά

Εισιτήρια: 210 72 82 333, megaron.gr.