Παρασκευή 24 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 23
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ο Χατζιδάκις στο σινεμά

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών αποτίει φόρο τιμής στον σπουδαίο Ελληνα συνθέτη μέσα από έναν κινηματογραφικό μαραθώνιο αφιερωμένο στο έργο του για τη μεγάλη οθόνη.

Ο μαραθώνιος περιλαμβάνει τέσσερις εμβληματικές ταινίες, που σηματοδοτούν διαφορετικές φάσεις της κινηματογραφικής του πορείας και τον αναδεικνύουν όχι μόνο ως μουσικό αλλά και ως αφηγητή, που με τις νότες του χρωμάτιζε την εικόνα και ανέδειξε τον ρόλο της μουσικής ως δραματουργικό στοιχείο της αφήγησης.

Οπως ο ίδιος έλεγε: «Η καλή μουσική για τον κινηματογράφο φέρνει πάντα την εικόνα μέσα μας...».

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

12.00 | Topkapi (σκηνοθεσία: Jules Dassin, 1964)

Στα Αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους

14.30 | America America (σκηνοθεσία: Elia Kazan, 1963)

Στα Αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους

18.00 | Συζήτηση«Σαν παλιό σινεμά...», Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος

19.30 | Ποτέ την Κυριακή (σκηνοθεσία: Jules Dassin, 1960)

Στα Ελληνικά με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους

21.30 | Ο Μεγάλος Ερωτικός (σκηνοθεσία: Παντελής Βούλγαρης, 1973)

Στα Ελληνικά

Εισιτήρια: 210 72 82 333, megaron.gr.

    

Κορυφή σελίδας
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Παρουσίαση του βιβλίου «30 μικρά διηγήματα»
Η νέα έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη για τον Δ. Πικιώνη
«Ο πατέρας μου» στη «Στοά»
 Το 2026 ανακηρύχθηκε ως έτος «Μάνος Χατζιδάκις»
 «Τα Ρεμπέτικα της Κατοχής»
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ