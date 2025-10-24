«Ο πατέρας μου» στη «Στοά»

παρουσιάζεται από την Τετάρτη 29 Οκτώβρη στοΤον ρόλο του Αντρέ ερμηνεύει οπου είναι και ο σκηνοθέτης της παράστασης και τον ρόλο της κόρης η, σε σκηνικό και κοστούμια της, που είναι και η μεταφράστρια του έργου.

Πρόκειται για τη γνωστή ταινία του 2020 με τίτλο «The father», σε σκηνοθεσία του ίδιου του συγγραφέα και πρωταγωνιστή τον Αντονι Χόπκινς και την Ολίβια Κόλμαν, που απέσπασε Οσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου για τον Χόπκινς και Οσκαρ καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου. Το έργο πρωτοπαίχτηκε στο Παρίσι το 2012, με τον Ρομπέρ Ιρς στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Αντρέ.

«Αυτοί οι ρόλοι είναι ένα στοίχημα για τον ηθοποιό», λέει ο Θανάσης Παπαγεωργίου. «Προσωπικά δεν μ' ενδιαφέρει η ερμηνεία ενός ανοιακού, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να στηριχτεί σε άσκηση των εκφραστικών σου μέσων και θα κινδύνευε να οδηγήσει σε μια επίδειξη τεχνικής. Σημασία έχει να καταλάβω τι συμβαίνει μέσα στο μυαλό ενός τέτοιου ατόμου, πότε χάνεται στον "κόσμο του" και πότε επανέρχεται στον "κόσμο μας". Πού νιώθει πιο ασφαλής; Στο χάος του, που κανείς μας δεν ξέρει αν είναι πράγματι χάος, ή στην αγκαλιά μας, που από ζεστή φωλιά μετατρέπεται αστραπιαία σε απόλυτη επιφύλαξη ή και εχθρότητα, που μόνο εκείνος ξέρει το γιατί; Υπάρχει ευθεία γραμμή άραγε, όταν το μυαλό μας βρεθεί σε τέτοια σκοτεινά μονοπάτια;».

Το έργο θα παρουσιάζεται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 19.00 και Παρασκευή στις 20.30, ενώ τα Σαββατοκύριακα επαναλαμβάνεται - για τρίτη χρονιά - το «Επάγγελμα της μητρός μου» για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Τιμές εισιτηρίων: 20 ευρώ, 15 ευρώ (Τετάρτη).

Προπώληση: more.com.