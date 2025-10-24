«Τα Ρεμπέτικα της Κατοχής»

Η μουσική παράσταση «Τα Ρεμπέτικα της Κατοχής», της μπάντας «Φαλτσωραίοι», παρουσιάζεται την Τετάρτη 29 Οκτώβρη στις 21.00 στο «Από Κοινού» Θέατρο.

Το ρεμπέτικο και λαϊκό τραγούδι αντικατοπτρίζει πάντα την εποχή του με τον πιο άμεσο τρόπο, εξιστορώντας γεγονότα και στιγμές που επηρεάζουν την εξέλιξη της κοινωνίας και του ανθρώπου.

Στην παράσταση στεκόμαστε στη στιγμή που το ρεμπέτικο διώκεται, η Ελλάδα μπαίνει κάτω απ' τον γερμανικό ζυγό και σταματάει κάθε ηχογράφηση.

Τα τραγούδια αυτά έμειναν ζωντανά και ηχογραφήθηκαν κάποια απ' αυτά δεκαετίες αργότερα.

Σήμερα ακόμα τα τραγουδιούνται, επειδή, εκτός της μουσικής ή στιχουργικής τους δεινότητας, είναι οι ζωντανοί φορείς της ιστορικής μνήμης που δεν πρέπει να ξεχάσουμε.

Συντελεστές:

Επιμέλεια προγράμματος, μπουζούκι και φωνή: Βαγγέλης Καρατζάς

Ενορχήστρωση, κιθάρα και φωνή: Νίκος - Μάριος Λύτρας

Κείμενα, φωνή και κρουστά: Αμέρισσα Φτούλη

Διαβάζει ο Σωτήρης Καζαντζίδης

Η μπάντα «Φαλτσωραίοι»: Μετά από παλαιότερες μεταξύ τους συνεργασίες και με την κοινή αυτή νοοτροπία δημιουργήθηκαν οι «Φαλτσωραίοι» την άνοιξη του 2023 από τους Βαγγέλη Καρατζά, Νίκο - Μάριο Λύτρα και Αμέρισσα Φτούλη, με την υπόσχεση να μοιράζονται τις μουσικές που αγαπούν και με το όνειρο να συμπορευτούν με φαλτσωραίους ομοϊδεάτες τους.

Γενική είσοδος: 12 ευρώ