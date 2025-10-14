Αντίο Αννι, Λουίζ, Κέι...

Η Νταϊάν Κίτον έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, όμως θα μείνουν μαζί μας για πάντα οι εκπληκτικές ηρωίδες που υποδύθηκε.

Η Νταϊάν Χολ (το πραγματικό της επίθετο) γεννήθηκε το 1946 στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Σπούδασε υποκριτική στο Neighborhood Playhouse στη Νέα Υόρκη και το 1968 ξεκίνησε να παίζει ρόλους στο Μπροντγουέι.

Εκεί γνωρίστηκε με τον Γούντι Αλεν, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην καριέρα της, αφού με την ερμηνεία στον ρόλο της Αννι στην ταινία «Νευρικός Εραστής» (1977) κέρδισε το Οσκαρ γυναικείου ρόλου και έκαναν μαζί αρκετές κλασικές πλέον ταινίες («Manhattan», «Play it again», «Sam», «Ο ειρηνοποιός», «Μέρες ραδιοφώνου»).

Νωρίτερα όμως είχε ήδη πρωταγωνιστήσει ως Κέι Ανταμς Κορλεόνε στις ταινίες «Νονός» (1972) και «Νονός 2» (1974) του Φράνσις Φορντ Κόπολα. Το 1981 πρωταγωνιστεί με τον ρόλο της Λουίζ Μπράιαντ, δίνοντάς μας έναν ακόμη λόγο να την ξεχωρίσουμε, στην ταινία «Οι κόκκινοι» του Γουόρεν Μπίτι, όπου κέρδισε άλλη μια υποψηφιότητα για Οσκαρ. Υπήρξε υποψήφια για Οσκαρ άλλες δύο φορές, για τις ταινίες «Marvin's Room» (1996) και «Κάλλιο αργά παρά αργότερα» (2003).

Στο μεγαλύτερο μέρος της καριέρας της διακρίθηκε σε κωμικούς ρόλους, ενώ παράλληλα ασχολήθηκε με τη φωτογραφία, τον σχεδιασμό σπιτιών και τη συγγραφή.