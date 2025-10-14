Θερμό χειροκρότημα για το «Ταξίδι στο Φως» του Σταύρου Ξαρχάκου

Μια μοναδική συναυλία - γιορτή μάς χάρισε το βράδυ της Κυριακής ο Σταύρος Ξαρχάκος στο Ηρώδειο, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο το «Ταξίδι στο Φως» κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης και χαρίζοντάς μας μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση και χαρά, μέσα από την οικουμενικότητα και το βάθος του έργου του.

Στο συναρπαστικό αυτό μουσικό ταξίδι τραγούδησαν η Πίτσα Παπαδοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ηρώ Σαΐα και ο Θοδωρής Βουτσικάκης.

Τη συναυλία παρακολούθησε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος στο τέλος συνεχάρη τον Σταύρο Ξαρχάκο και τους υπόλοιπους συντελεστές.

Επαιξαν οι μουσικοί Tάκης Βασιλείου (τύμπανα), Γρηγόρης Βασίλας (μπουζούκι, τραγούδι), Γιάννης Δίσκος (κλαρίνο, σαξόφωνο), Απόστολος Καλογιάννης (τρομπέτα), Αλέξανδρος Καψοκαβάδης (κλασική κιθάρα, λαούτο), Χάρης Κελλάρης (ηλεκτρικό μπάσο), Δημήτρης Λίβανος (μπουζούκι, τραγούδι), Κώστας Μερετάκης (κρουστά), Νεοκλής Νεοφυτίδης (πιάνο, τραγούδι, επιμέλεια ορχήστρας), Νίκος Ξύδης (ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα), Βαγγέλης Πασχαλίδης (σαντούρι), Δημήτρης Ρέππας (μπουζούκι, μπαγλαμά, λαούτο, τραγούδι), Φωτεινή Τσακνάκη (πλήκτρα), Στέφανος Χατζηαναγνώστου (φλάουτο).

