Τρίτη 14 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 27
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πέθανε η Αννα Κυριακού

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών η γνωστή ηθοποιός Αννα Κυριακού.

Γεννήθηκε στις 17 Γενάρη 1929. Είχε σπουδάσει στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και στη Σχολή «Σαρλ Ντιλέν» στο Παρίσι.

Πρώτη της εμφάνιση στον κινηματογράφο ήταν το 1949 και ακολούθησαν αρκετές συμμετοχές σε σημαντικά κινηματογραφικά έργα, όπως ο «Αλέξης Ζορμπάς» του Μιχάλη Κακογιάννη.

Παράλληλα έκανε περιοδείες σε Ελλάδα και Κύπρο, με τον θίασο του Δημήτρη Μυράτ, και συμμετείχε σε 34 θεατρικά έργα με το Εθνικό Θέατρο από το 1960 έως το 1981.

Αξιοσημείωτη είναι και η πορεία της στην τηλεόραση, με πιο χαρακτηριστικό τον ρόλο της «Μπεμπέκας» στις «Τρεις Χάριτες» των Ρέππα - Παπαθανασίου.

Η κηδεία της θα γίνει αύριο Τετάρτη στο Α' Νεκροταφείο, στις 11 π.μ.

    

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
