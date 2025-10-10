ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 - ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ

Αυτόχειρας και έμπλεξε η Εθνική

Eurokinissi Sports

Σημαντικό έδαφος στο κυνήγι για πρόκριση στο Μουντιάλ 2026 έχασε χθες η Εθνική, μετά τη νέα ήττα στον 3ο προκριματικό όμιλο, αυτήν τη φορά στη Γλασκόβη από τη Σκωτία με 3-1 (Κρίστι 64', Φέργκιουσον 80', Ντάις 90'+3 - Τσιμίκας 60') για την 3η αγωνιστική. Το αποτέλεσμα περιορίζει τις ελπίδες της Εθνικής για την πρωτιά στον όμιλο, που δίνει απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ, αλλά την αφήνει πίσω και για τον στόχο της 2ης θέσης, που υπό προϋποθέσεις δίνει συμμετοχή στα πλέι οφ για τις υπόλοιπες θέσεις πρόκρισης.

Στο χθεσινό ματς η ελληνική ομάδα στη μεγαλύτερη διάρκεια ήταν καλύτερη, αλλά πλήρωσε κάποιες αμυντικές ολιγωρίες στο β' μέρος, τις οποίες εκμεταλλεύτηκαν οι γηπεδούχοι, φτάνοντας στην πολύτιμη γι' αυτούς νίκη.

Στο πρώτο ημίχρονο η Εθνική δεν κινδύνεψε καθόλου αμυντικά (0 τελικές η Σκωτία), με τους Ελληνες διεθνείς αρχικά να απορροφούν την πίεση των Σκωτσέζων και έπειτα να παίρνουν τα ηνία στην κατοχή της μπάλας, έχοντας κάποιες καλές στιγμές (ευκαιρίες Παυλίδη - Μπακασέτα).

Στην επανάληψη η Εθνική ανέβασε την πίεσή της και κατάφερε να προηγηθεί, η Σκωτία όμως απάντησε άμεσα, ξαναφέρνοντας το ματς στα ίσια. Παρά την ανάκτηση του ελέγχου και την πίεση από πλευράς Εθνικής, οι Σκωτσέζοι ήταν αυτοί που αποδείχθηκαν πιο αποτελεσματικοί, εκμεταλλευόμενοι τα λάθη στην ελληνική άμυνα.

Σκωτία: Γκαν, Σούταρ, Χάνλεϊ, Χίκεϊ (57' Ράλστον), Ρόμπερτσον (90'+3 Μακένα), Φέργκιουσον, ΜακΤόμινεϊ, ΜακΓκιν, Ντόακ (57' Κίντλεϊ), Κρίστι, Ανταμς (83' Ντάις).

Ελλάδα: Τζολάκης, Τσιμίκας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Βαγιαννίδης, Κουρμπέλης (83' Μάνταλος), Ζαφείρης (83' Μουζακίτης), Μπακασέτας, Μασούρας (71' Ιωαννίδης), Τζόλης (71' Κωνσταντέλιας), Παυλίδης (71' Καρέτσας).