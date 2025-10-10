ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

Το 2011 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η αγαπημένη μου μητέρα ΜΑΡΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ. Γεννήθηκε στον Βοτανικό, όπου έζησε τα περισσότερα χρόνια, πιστή στα ιδανικά του Κόμματός μας μέχρι το τέλος της ζωής της.

Προς τιμήν της, ο γιος της Δημήτρης Αθανασάκης προσφέρει 50 ευρώ στην ΚΟΒ Κέντρου Καλλιθέας.

Στη μνήμη του KOΣMA ANΔPOYΛAKH που παρέμεινε όλη του τη ζωή πιστός στις αρχές και στις θέσεις του Κόμματος, η οικογένειά του προσφέρει 200 ευρώ στο ΚΚΕ μέσω ΚΟΒ Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας.